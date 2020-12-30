HİTÜ’de 'Çocuk koruma' bölümüne din psikolojisi yüksek lisans şartı arandı

30 Aralık 2020 Çarşamba, 20:55

Hitit Üniversitesi bünyesine yeni 16 öğretim görevlisi alınacağı 30 Aralık 2020 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Hitit Üniversitesi’nin bu duyurusunda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümüne, din psikolojisi yüksek lisansı yapmış öğretim görevlisi alınacak olması dikkat çekti.

Yapılan duyuruda, “Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak, Psikoloji veya din psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası alanında en az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak” denildi.

HİTÜ ADRESE TESLİM KADROLARLA BİLİNİYOR

Çorum'da bulunan Hitit Üniversitesi, daha öncede Resmi Gazete'ye verdiği ilan ile Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için; "orta çağ tarihi bilim dalında doktora yapmış olmak ve Vikinglerin Hristiyanlık öncesi yaşamı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak" şartı koymuştu.

Üniversitenin öğretim ilanına koyduğu adayı tanımlayan, "Vikinglerin Hristiyanlık öncesi yaşamı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak" şartı akademisyenler ve sosyal medya kullanıcıları, ilanda aranan özel şartın kişiyi tarif eder şekilde verildiği şeklinde yorumlanarak tepki gösterilmişti.

YÜZME DERSİ OLMAYAN BÖLÜM İÇİN YÜZME ANTRENÖRLÜĞÜ ŞARTI

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Spor Yönetimi Bölümü yerleşkesinin bulunduğu Çorum’un Bayat ilçesinde yüzme tesisi bulunmamasına rağmen "2. kademe yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak" şartıyla kadro ilanı açmıştı.

Rektörlük ilk olarak 2 Aralık 2019 tarih ve 30966 sayılı Resmi Gazete’de bir ilan yayınladı. İlanda "spor bilimleri fakültesi veya beden eğitimi ve spor yüksekokulu lisans mezunu olmak ve beden eğitimi spor anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak" şartı arandı.

Konuya yakın bir kaynak, ilanda kadroya alınmak istenen T.Ö.’nün sınava girmeye hak kazanamadığını belirtti. Bunun üzerine rektörlük, 20 Aralık 2019 tarihli ve 30984 sayılı Resmi Gazete’de ikinci bir ilan yayınladı. Bu ilanda ise ilkine ek olarak "belgelendirmek kaydıyla 2. kademe yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olmak" şartı eklendi.