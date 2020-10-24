Hız yapan araçların korkuttuğu anne fil, neredeyse başka bir arabayı eziyordu
Kenya’da bir anne fil, toprak yolda hızla ilerleyen araçlar nedeniyle ürkünce, neredeyse başka bir arabayı eziyordu. Fotoğrafçı Kirubi, “O anda denklanşöre basmaya karar verdim. Gözlerime inanamadım, fil otomobile göre çok büyüktü” dedi
O anları görüntüleyen fotoğrafçı Mwangi Kirubi, olayın yaşandığı esnada arabasında oturuyordu
Dev dişi fili korkutan araç son anda kaçmayı başarırken, olay yerindeki bir yaban hayatı fotoğrafçısı o anları görüntüledi.
Çarpıcı kareler Amboseli Milli Parkı'nda aracının içinde fotoğraf çeken 43 yaşındaki Mwangi Kirubi tarafından yakalandı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Kirubi, “İki araç bize doğru hızla yaklaşıp yolu açmamızı isteyene kadar huzur içinde bekliyorduk” dedi ve ekledi:
Fotoğraf: Mwangi Kirubi
"Nereye gittiklerini bilmiyorum ama aceleleri vardı ve parkın hız sınırını aşıyorlardı. Bunun filleri böyle tedirgin edeceğini düşünmemiştim.
Ama sonra arabamın içinden fil sürüsünün annesinin başka bir arabaya yaklaştığını gördüm. O arabada diğer fotoğrafçılar vardı ve filin tehdidine maruz kaldılar. O anda denklanşöre basmaya karar verdim. Gözlerime inanamadım, fil otomobile göre çok büyüktü."
Fillerin genellikle uysal hayvanlar olduğu düşünülüyor. Ancak bu hayvanlar, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde saldırabiliyor.
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