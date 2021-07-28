Hızla yayılıyor: ABD’den yeni varyant açıklaması

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:51

Dünyada Delta varyantı hızla yayılırken ABD ilk olarak Kolombiya’da görülen Covid-19’un B.1.621 mutasyonunun endişesini yaşıyor. Miami Üniversitesi'nin Florida'daki patoloji laboratuvarında incelenen koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 10'unun B.1.621 varyantından kaynaklandığı açıklandı.

New York Post’ta yer alan haberde sağlık yetkililerinin, Kolombiya'da ortaya çıkan Covid-19 türünün şimdi de ABD'de yayıldığını söyledikleri aktarıldı.

Jackson Memorial Health CEO'su Carlos Migoya yaptığı açıklamada, “Geçen hafta hastalarımızın yüzde 10'unda Kolombiya varyantı tespit edildi. Bunun nedeni, Kolombiya ve Miami arasındaki seyahat” dedi.

ABD’de yayılan varyantın, orijinal koronavirüs türünden daha bulaşıcı olup olmadığı henüz belirsiz. Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Danışmanı Jeff Zients yaptığı açıklamada, düşük aşılama oranlarına sahip üç eyalet olan Florida, Teksas ve Missouri’nin ülke çapındaki tüm yeni vakaların yüzde 40’ını oluşturduğunu söyledi.

Özellikle Florida iki haftadır, tek başına ABD’deki tüm yeni vakaların 5’te 1’ini oluşturuyor.