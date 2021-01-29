Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık ortalama yüzde 15.14 arttı
TÜİK'in verilene göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.14 artış gösterdi.
TÜİK’in “Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Aralık 2020” raporuna göre, H-ÜFE 2020 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.57, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.14 artış gösterdi.
Yıllık artış Kasım 2020’de yüzde 21.96 idi. Yıllık bazda artış; ulaştırma ve depolama hizmetlerde yüzde 30.88, konaklama ve yiyecekte yüzde 20.28, bilgi ve iletişimde yüzde 8.15, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 17.58, idari ve destekte yüzde 21.36 artarken gayrimenkulde yüzde 5.46 azaldı.
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