HKP, Taliban mensubunun İnönü Üniversitesi’nden öğrenci kabul mektubu almasını yargıya taşıdı

27 Ağustos 2021 Cuma, 12:59

Afganistan’ın başkenti Kabil’den canlı yayın yapan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, yanına gelen eli silahlı bir Taliban mensubunun, Malatya İnönü Üniversitesi’nden aldığı öğrenci kabul mektubunu gösterdiğini aktarmıştı. Halkın Kurtuluş Partisi avukatları harekete geçti.

REKTÖR VE REKTÖR YARDIMCILARINA SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör yardımcıları; Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Prof. Dr. Nusret Akpolat, İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Söylemez, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üniversite Senatosu Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ’ SUÇLAMASI

HKP avukatları İnönü Üniversitesi yöneticilerinin, Terörle Mücadele Kanununun 7/2’inci maddesinde belirtilen, “Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak” suçunu işlediklerini belirterek Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, Taliban’ın Ortaçağcı bir terör örgütü olduğuna dikkat çekildi. Taliban’ın kadınlara, laik ve aydın kesimlere karşı olduğu, bilime ve sanata düşman olduğu belirtildi.

‘TÜRKİYE’Yİ DE TALİBANLAŞTIRMAYA…’

Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirdiğinden itibaren eğitimin, sağlığın, güvenliğin ve diğer kamu hizmetlerinin işlemediği belirtilen dilekçede, “Türkiye’de ki Üniversitelerde okumaları için Afganistan’da sınav yapılıp öğrenci kabul edilmesi, eli silahlı Taliban Üyelerine davetiye çıkartmaktır” denildi. Dilekçenin devamında, “Afganistan’dan gelecek öğrenci sıradan bir öğrenci olamaz. Eli silahlı, kafa kesen, kadınları kafese kapatan, kendinden olmayanları katleden eli silahlı Taliban Üyesi öğrenci olur. Oradan gelecek olan öğrenci Türkiye’yi de Talibanlaştırmaya çalışacak bir cani olur” ifadelerine yer verildi.

HKP avukatları dilekçede, İnönü Üniversitesi yöneticileri hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

‘TALİBAN’CI TERÖRİST BİLİM Mİ TAHSİL EDECEK?’

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur şu ifadelere yer verdi:

Taliban’ın ortaçağcı, kadın düşmanı, insanlık düşmanı, laiklik, bilim, sanat, aydınlık, demokrasi düşmanı ideolojisiyle yetişmiş bir teröristi, Türkiye’de üniversitede ne yapacak? Bilim mi tahsil edecek? Yoksa o ortaçağcı medrese kafasını ülkemizde yaymaya mı çalışacak? Tabi ki bu kafalar Türkiye’de benzerlerini bulacak, Türkiye’yi de Talibanlaştıracak. Ortaçağ karanlığının dehlizlerine hapsedecek. 2 Temmuz’da olduğu gibi laik aydın insanlarımızı yakacak, 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı’nda olduğu gibi Boğaziçi Köprüsü’nün üzerinde masum askerlerimizin kafalarını kesecek.

‘SAVCILIK SORUŞTURMAYI AÇARAK ORTAÇAĞCI ÖRGÜTLERE DUR DİYECEK’

İşte bunun için, Türkiye’nin Afganistanlaşmaması için, tarihe kayıt düşmek için suç duyurusunda bulunduk. Savcılığın suç duyurumuzu ihbar kabul edip, soruşturmayı başlatması ülkemiz açısında çok önemlidir. Soruşturmanın açılıp derinleşmesi, bu şekilde Üniversitelere gelen Taliban ve diğer Ortaçağcı Terör Örgütü mensuplarının ortaya çıkmasına da vesile olacaktır. Ve en önemlisi de Savcılık soruşturmayı açarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni “şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi” yapmak isteyen Taliban gibi Ortaçağcı Örgütlere de dur diyecek adımı atmış, tarihi bir görev yapmış olacaktır.