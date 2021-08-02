HKP'den Erdoğan, Soylu ve Pakdemirli hakkında suç duyurusu

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:16

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, THK Kayyum Heyeti Başkan Vekili H. Abdullah Kaya, THK Kayyum Heyeti Üyesi Adnan Zengin, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Antalya ve Muğla Jandarma Komutanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları yetkililerin, “Kamu Görevini Kötüye Kullanma”, “Kamu Görevinin İhmali” ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarını işlediklerini belirterek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“ÇOK YÖNLÜ BİR HUKUKİ SORUŞTURMAYA TABİ TUTULMALI”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Yangının çıktığı/çıkarıldığı bölgelerin, turizme açık ağaç katliamıyla gündeme gelen bir bölge olması çok yönlü bir hukuki soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çünkü Akdeniz kıyısındaki bu alan sürekli orman yangınlarıyla ve bu yanmış alanlara kondurulan büyük turistik tesislerle ün yapmış durumdadır” denildi.

“BU TALANA DUR DEMENİN YOLU…”

Dilekçenin devamında, “Tam da orman yangınlarının başladığı 28 Temmuz 2021’de Resmî Gazetede yayınlanan, 7334 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çıkarılması ülkenin geleceğinden sorumlu müvekkil siyasi partinin bu konudaki kaygılarını arttırmaktadır. Artık bu talana dur demenin yolu, etkili bir soruşturmanın yapılarak gerçek suçluların cezalandırılmasından geçmektedir. Aksi takdirde insan ve hayvan canına mal olan, doğayı katleden bu fiiller nihayete ermeyecektir. İşbu suç duyurusu bu nitelikte bir soruşturmaya başlangıç olması için yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Dilekçe Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 8.1 milyon dolarlık uçak kullanırken bakanlık envanterinde yangın söndürme uçağının olmamasına ve Rusya’dan kiralanan uçakların kullanıldığına dikkat çekildi.

“THK GÖREVLİSİNİN YANITI VATANA İHANET DÜZEYİNDEDİR”

Türk Hava Kurumu’ndan uçak kiralamak için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından aradığında THK görevlisinin “Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah arayın” sözleri hatırlatılan dilekçede, “THK görevlisinin bu yanıtı ve duyarsızlığı, anılan suçların yoğunluğu yanı sıra, vatana ihanet düzeyinde bir gaflet ve delalet halidir. Düşünebiliyor musunuz, Belediye Başkanı yangın söndürmek için parasını vererek uçak kiralayacak, ülkenin neredeyse tamamı yangın yeri, THK görevlisi 'herkes çıktı, yarın arayın' diyebiliyor. Duygularımıza hâkim olmakta zorlanıyor, ancak yutkunarak hukuksal retorik içinde kalıyoruz” denildi.

“BİZ ONLAR ADINA BİLE UTANMAKTAYIZ”

Erdoğan’ın, “THK’de uçak falan yok” açıklamasıyla halka yanlış bilgi verildiği belirtilen dilekçede, “Marmaris’e gidip propaganda otobüsü üzerinden halkımızla dalga geçer gibi çay atmaktadır yurttaşlara... Biz onlar adına bile utanmaktayız! Dolayısıyla şüpheli Tayyip Erdoğan; kendinden habersiz hiçbir adım atmayan/atamayan bakanların davranışlarıyla birlikte, bizzat kendisinin halka yalan bilgi vermesi nedeniyle suç işlemiştir” denildi.

“CİĞERLERİMİZ YANMAKTADIR”

Dilekçede, “Memleketle birlikte bizim de ciğerlerimiz yanmaktadır. Müvekkilimiz Halkın Kurtuluş Partisi, Halk, Yurt, Doğa ve Hayvan sevgisini Parti Programına yazmış bir partidir. Bu büyük, affedilemez suç ve duyarsızlıkla hukuken ve siyaseten mücadele etmek, parti programına dâhildir” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede yer alan isimler hakkında ceza soruşturması başlatılması, Bekir Pakdemirli ve Süleyman Soylu hakkında fezleke düzenlenerek meclise gönderilmesi, Kamu görevi sürdüren diğer şüpheliler için ilgisine göre kamu kuruluşundan izin alınması talep edildi.

Dilekçede şu maddelerin araştırılması talep edildi:

-Yukarıda belirtilen haberlerde açıklama yapan şahısların ilgisine göre ŞÜPHELİ ve/veya TANIK olarak beyanlarının alınması,

-THK yangın söndürme uçaklarının doğruluğunun teyit edilmesi ve suç duyurusu konusunda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgenin sorulması için THK’na müzekkere yazılmasını,

-Tarım ve Orman Bakanlığı’na müzekkere yazılarak, Yangın Söndürme ihale dosyasının istenmesini,

-AFAD’a müzekkere yazılarak, Manavgat ve diğer orman yangınlarına müdahale etmek üzere kendilerine görev verilip verilmediğinin, teknik imkânsızlıklar halinde gerekli kurum ve kuruluşlara ekonomik olarak yardımda bulunma, aynî ve nakdî olarak destekte bulunma yetkilerinin kapsamının sorulmasını,

-Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ellerindeki yangın söndürme envanterinin sorulması ve son yangınlardaki eylem ve işlemlerinin sorulmasını,

-Özellikle Antalya ve Marmaris başta olmak üzere, takdir edilecek diğer iller Valiliklerine de ilgili işlem ve eylemlerinin sorulmasını ve neticeten şüphelilerin ve suça iştirak ettikleri tespit edilecek diğer kamu görevlileri ile personelin eylemlerine uyan maddeler üzerinden ceza soruşturması başlatılmasını talep ederiz.