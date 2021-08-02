Fazıl Say'dan yangın tepkisi: Erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli
Sanatçı Fazıl Say, orman yangınlarını söndürelememesi nedeniyle iktidara tepki gösterdi. Say, "erken seçim olmalı, iktidar derhal değişmeli" çağrısında bulundu.
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, günlerdir devam eden orman yangınlarının söndürülememesine tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Say, "Biz terkedilmiş bir toplumuz. İyice anladık. Uluslararası yardım çağrısından başka çare kalmadığını hepimiz görüyoruz" dedi.
Erken seçim çağrısı yapan Say, "İktidar derhal değişmeli, çağdaş bir anlayışla güzel memleketimize sahip çıkılmalı" ifadelerini kullandı.
İşte Say'ın paylaşımı:
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