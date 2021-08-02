Son dakika: Pakdemirli'den "132 yangın" açıklaması

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:58

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli devamında, "Havanın 40 derecenin üzerinde olduğu, rüzgarın hızlı estiği, nemin düşük olduğu günleri yaşıyoruz. Yarın da tüm zamanların en düşük nemiyle karşı karşıya kalacağız, yüzde 8. Normal şartlarda böyle bir mevsimde yüzde 30'un altında olmaması gerekiyor. Bu zorlu şartlarda mücadelemiz devam ediyor. Devlet tüm kurumlarıyla çalışmalara devam ediyor. Bu yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5000 binden fazla personelle müdahale devam ediyor." ifadelerini kullandı.

1 Ağustos akşamı yapılan son açıklamaya göre, Antalya'da 2 yangın, Muğla'da 4 yangın, Tunceli'de 1 yangın devam ediyor.