Hollanda müzeleri binden fazla Van Gogh eserini çevrimiçi erişime açtı
Amsterdam’da bulunan Van Gogh Müzesi ile Otterlo’da yer alan ve ülkedeki en büyük ikinci Van Gogh koleksiyonuna sahip Kröller-Müller Müzesi, gerçekleştirdikleri Van Gogh Worldwide veri tabanı projesi iş birliğiyle Hollanda müzelerinin koleksiyonlarında bulunan toplam binden fazla Van Gogh eserini çevrimiçi erişime açtı.
Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle yeniden bir kapanmaya giden Hollanda’da Van Gogh Müzesi ve Kröller-Müller Müzesi ziyaretçilerini çevrimiçi olarak ağırlamaya karar verdi.
5 Kasım Perşembe günü "Van Gogh Worldwide" ismiyle başlatılan veri tabanı iş birliği RKD – Hollanda Sanat Tarihi Enstitüsü ile Hollanda Kültür Mirası Ajansı Kültürel Miras Laboratuvarı ile gerçekleştirildi.
Van Gogh’un üzerinde çalıştığı eskizleri ve tablolarından oluşan binden fazla eserinden oluşan devasa veri tabanı iş birliğinde Groninger Müzesi, Rijksmuseum, Boijmans Van Beuningen Müzesi de yer alıyor. Şu ana kadar derlenen veri tabanında Van Gogh’un işçi sınıfına odaklanan ilk resim ve çizimlerinden daha ileriki dönemlerinde karşılaştığımız manzara resimlerine kadar birçok eseri bulunuyor.
Oluşturulan veri tabanında kullanıcılar eserlerin arkasına bakabiliyor, aynı zamanda restorasyon raporlarını ve potansiyel hasarlar gibi teknik bilgilere de ulaşabiliyor. Bazı durumlarda Van Gogh’un aile üyeleri ve diğer sanatçılarla yapmış olduğu yazışmalarla ilgili alıntılar da yer alıyor.
?Şimdiye kadar Van Gogh Müzesi, Kröller-Müller Müzesi, Groninger Müzesi, Rijksmuseum, Boijmans Van Beuningen Müzesi’nin katıldığı ve Van Gogh’un üretimlerinin yaklaşık yarısını görme fırsatı sunan veri tabanına buradan ulaşılabilir.
Kaynak: Artfulliving
En Çok Okunan Haberler
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Fahrettin Koca'dan, İmamoğlu tedbiri
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler!
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Akşener, partisinin oy oranlarını açıkladı
- Ülkelerini unutmadılar
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
En Çok Okunan Haberler
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Fahrettin Koca'dan, İmamoğlu tedbiri
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Fahrettin Koca'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler!
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Akşener, partisinin oy oranlarını açıkladı
- Ülkelerini unutmadılar
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!