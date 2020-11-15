Hollanda müzeleri binden fazla Van Gogh eserini çevrimiçi erişime açtı

15 Kasım 2020 Pazar, 09:15

Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle yeniden bir kapanmaya giden Hollanda’da Van Gogh Müzesi ve Kröller-Müller Müzesi ziyaretçilerini çevrimiçi olarak ağırlamaya karar verdi.

5 Kasım Perşembe günü "Van Gogh Worldwide" ismiyle başlatılan veri tabanı iş birliği RKD – Hollanda Sanat Tarihi Enstitüsü ile Hollanda Kültür Mirası Ajansı Kültürel Miras Laboratuvarı ile gerçekleştirildi.

Van Gogh’un üzerinde çalıştığı eskizleri ve tablolarından oluşan binden fazla eserinden oluşan devasa veri tabanı iş birliğinde Groninger Müzesi, Rijksmuseum, Boijmans Van Beuningen Müzesi de yer alıyor. Şu ana kadar derlenen veri tabanında Van Gogh’un işçi sınıfına odaklanan ilk resim ve çizimlerinden daha ileriki dönemlerinde karşılaştığımız manzara resimlerine kadar birçok eseri bulunuyor.

Oluşturulan veri tabanında kullanıcılar eserlerin arkasına bakabiliyor, aynı zamanda restorasyon raporlarını ve potansiyel hasarlar gibi teknik bilgilere de ulaşabiliyor. Bazı durumlarda Van Gogh’un aile üyeleri ve diğer sanatçılarla yapmış olduğu yazışmalarla ilgili alıntılar da yer alıyor.

?Şimdiye kadar Van Gogh Müzesi, Kröller-Müller Müzesi, Groninger Müzesi, Rijksmuseum, Boijmans Van Beuningen Müzesi’nin katıldığı ve Van Gogh’un üretimlerinin yaklaşık yarısını görme fırsatı sunan veri tabanına buradan ulaşılabilir.

Kaynak: Artfulliving