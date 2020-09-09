Hollanda uçakları tarafından evi bombalanan Iraklı'ya '1 milyon eurodan fazla' tazminat ödeyecek

09 Eylül 2020 Çarşamba, 14:47

Reuters (Arşiv fotoğraf)

Hollanda hükümetinin, 2015 yılında "IŞİD karargahı olduğu" gerekçesiyle Irak'ın Musul kentindeki evi F-16 uçakları tarafından bombalanan Basim Razzo'ya, "1 milyon eurodan fazla" tazminat ödemeye karar verdiği bildirildi.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, parlamentoya gönderdiği mektupta, hava saldırısı sırasında eşi, kızı, erkek kardeşi ve yeğenini kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Razzo'nun, "muazzam acısı" nedeniyle, gönüllü tazminat ödeme kararı aldıklarını bildirdi.

Hollanda Hava Kuvvetleri'ne bağlı F - 16 uçaklarının düzenlediği hava saldırısı sırasında vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniye artık çalışamaz durumda olduğunu belirten Musullu Basim Razzo, yaklaşık 2,5 milyon euro tazminat talebinde bulunmuştu.

Ancak yapılan görüşmelerde, iki tarafı da memnun edecek bir rakam üzerinde anlaşma sağlandı.

Razzo'nun avukarı Liesbeth Zegeveld, müvekkilinin, Hollanda hükümeti tarafından önerilen tazminat miktarından oldukça memnun olduğunu söyledi. Savunma Bakanlığı, Iraklı mağdura ödenecek paranın miktarını açıklamadı.

Hollanda medyasına göre, hükümet, Basim Razzo'ya 1 milyon eurodan fazla tazminat ödeyecek.

Hollanda Savunma Bakanı Bijleveld, Razzo ile anlaşmaya varılması konusunda, "Sevdiklerinin kaybını asla telafi edemeyecek olsak da, umarım bu para ona biraz faysalı olur" dedi.

IŞİD'le mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyonda görevli Hollanda F-16'ları, 21 Eylül 2015 gecesi, ABD güçlerinin sorumluluğundaki karargahdan verilen yanlış bilgi üzerine, IŞİD militanlarının barındığı gerekçesiyle, sivillerin yaşadığı Basim Razzo'ya ait evi bombaladı.

Bombardımanda, telekom şirketi çalışanı olan Razzo'nun eşi, kızı, erkek kardeşi ve yeğeni hayatlarını kaybetti. Hollanda Savunma Bakanlığı, Razzo'nun evine yönelik saldırının, ABD istihbaratının yanlış bilgi vermesinden kaynaklandığını açıkladı.

Hollanda savaş uçaklarının, Musul yakınlarındaki Havice kasabasına düzenledikleri bir başka hava saldırında da, en az 70 sivilin hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Hollandalı avukat Liesbeth Zegeveld, ölen sivillerin yakınları adına Hollanda devleti aleyhine tazminat davası açtı.

Zegeveld, Basim Razzo'ya ödenen tazminatın ardından, Hollanda'nın diğer savaş hasarını da telafi etmesini beklediklerini söyledi.