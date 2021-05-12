Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular aynı ligde oynayabilecek

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:57

Hollanda Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda amatör kadın ve erkek futbolcuların aynı ligde oynayabileceğini duyurdu.

2021-2022 sezonu itibarıyla amatör grupta karma futbol dönemine geçileceğini duyuran Hollanda Futbol Federasyonu, kadınların futbol ortamında her zaman uygun bir yer bulmaları için yeni bir fırsat yaratmaya çalışırken, bu uygulamanın Hollanda'da ve dünya çapında amatör futbol için tarihi bir an olabileceği görüşünde.

Hollanda Futbol Federasyonu proje kapsamında kulüplerin, ligin ve oyuncuların koordineli çalışacaklarını ifade ederken A kategorisindeki bir takımda karma futbol oynanmasını isteyen tüm kulüplere bir koçluk programı sunulacağını, kulüplere ve oyunculara mümkün olduğunca rehberlik edileceğini açıkladı.

19 YAŞINDAKİ FOKKEMA, ÖRNEK OLDU

19 yaşındaki kadın futbolcu Ellen Fokkema, amatör ligde mücadele V.V. Foarut takımı ile Covid-19 nedeniyle sadece yedi karşılaşmanın oynandığı sezonda görev aldı. Hollanda Futbol Federasyonu, Ellen Fokkema’nın ligdeki başarılı performansını göz önünde bulundurarak gelecek sezon kadınlar ve erkeklerin aynı ligde yer almasının doğru bir karar olacağı sonucuna vardı.

"KADINLARIN FUTBOLDA YER BULMASINI İSTİYORUZ"

Hollanda Futbol Federasyonu amatör futbol direktörü Jan Dirk van der Zee, konu hakkında "Şimdiye kadar, karma futbol Hollanda'daki tüm gençlerde mümkündü. Ancak, kadınların yaşları ilerleyince bir kadın liginde oynamak veya futbolu bırakmak arasında seçim yapmak zorunda kaldılar. Son araştırma sonuçlarına göre, eşitlik ve çeşitliliği tercih etmemek için bir neden görmüyoruz. Kadınların futbol ortamında uygun bir yer bulmalarını istiyoruz. " ifadelerini kullandı.