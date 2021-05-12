Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular aynı ligde oynayabilecek
Hollanda Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu itibarıyla amatör kadın ve erkek futbolcuların aynı ligde oynamasına izin verildiğini açıkladı.
Hollanda Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda amatör kadın ve erkek futbolcuların aynı ligde oynayabileceğini duyurdu.
2021-2022 sezonu itibarıyla amatör grupta karma futbol dönemine geçileceğini duyuran Hollanda Futbol Federasyonu, kadınların futbol ortamında her zaman uygun bir yer bulmaları için yeni bir fırsat yaratmaya çalışırken, bu uygulamanın Hollanda'da ve dünya çapında amatör futbol için tarihi bir an olabileceği görüşünde.
Hollanda Futbol Federasyonu proje kapsamında kulüplerin, ligin ve oyuncuların koordineli çalışacaklarını ifade ederken A kategorisindeki bir takımda karma futbol oynanmasını isteyen tüm kulüplere bir koçluk programı sunulacağını, kulüplere ve oyunculara mümkün olduğunca rehberlik edileceğini açıkladı.
19 YAŞINDAKİ FOKKEMA, ÖRNEK OLDU
19 yaşındaki kadın futbolcu Ellen Fokkema, amatör ligde mücadele V.V. Foarut takımı ile Covid-19 nedeniyle sadece yedi karşılaşmanın oynandığı sezonda görev aldı. Hollanda Futbol Federasyonu, Ellen Fokkema’nın ligdeki başarılı performansını göz önünde bulundurarak gelecek sezon kadınlar ve erkeklerin aynı ligde yer almasının doğru bir karar olacağı sonucuna vardı.
"KADINLARIN FUTBOLDA YER BULMASINI İSTİYORUZ"
Hollanda Futbol Federasyonu amatör futbol direktörü Jan Dirk van der Zee, konu hakkında "Şimdiye kadar, karma futbol Hollanda'daki tüm gençlerde mümkündü. Ancak, kadınların yaşları ilerleyince bir kadın liginde oynamak veya futbolu bırakmak arasında seçim yapmak zorunda kaldılar. Son araştırma sonuçlarına göre, eşitlik ve çeşitliliği tercih etmemek için bir neden görmüyoruz. Kadınların futbol ortamında uygun bir yer bulmalarını istiyoruz. " ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi