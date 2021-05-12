Serbest dalışçı Şahika Ercümen, Türkiye rekoru kırdı

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:52

Milli sporcumuz Şahika Ercümen, Mısır’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası’nın ilk gününde Türkiye rekoru kırdı. Organizasyon boyunca bir rekor daha kırmayı hedeflediğini söyleyen 36 yaşındaki Ercümen, şunları söyledi:

"Salgından dolayı uzun süredir yarışmalar iptal ediliyordu. Ben de istediğim antrenmanları yapamamıştım. 2021 yaz sezonuna hazırlık için Mısır’ın Dahab bölgesine geldim ancak kapanmadan dolayı dalışlar yasaklandı ve çalışmalar durdu. Buraya yakın bir bölge olan Sharm El Sheikh’de Dünya Kupası vardı fakat ben en son 2 sene önce yarışabilmiştim ve yarışmaya kendimi hazır hissetmiyordum. Yarışanlara özel izinle dalma hakkı verildi, durum böyle olunca dalabilmek için kendimi Dünya Kupası’nda yarışırken buldum. Bu şartlarda elimden gelenin en iyisini yapabilmek için daldım. İyi ki de katılmışım, bugün Türkiye Rekoru kırdık.”

"REHAVETE GEREK YOK"

Ercümen, rekorunu sosyal medya hesabından şu sözlerle kutladı:

"Yarışmanın ilk günü harikaydı, Aida’ da Türkiye Rekorunu da kırmış olduk. Hedeflerim çok daha büyük ve derin o yüzden rehavete gerek yok. 4 gün boyunca yarışma devam edecek."



