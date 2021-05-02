Hollanda’da şampiyon Ajax!
Hollanda Eredivisie'de Emmen'i sahasında 4-0 mağlup eden Ajax bitime 3 hafta kala lig şampiyonluğunu ilan etti.
Eredivisie’nin 31. haftasına en yakın takipçisi PSV Eindhoven’ın 12 puan önünde lider giren Ajax, küme düşme hattındaki Emmen’i ağırladı.
Timber, Haller, Rensch ve Klaassen’in golleriyle mücadeleyi 4-0 kazanan Ajax, puanını 79’a çıkararak şampiyonluğunu ligin bitimine 3 hafta kala ilan etti.
Tarihinde 35. lig şampiyonluğuna uzanan Ajax, 31 maçta 25 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Hollanda’da geçen sezon lig, Ajax ve Az Alkmaar liderliği averajla paylaşırken 25. haftada korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti.
İlgili Haberler
- Formula 1 Portekiz GP’de zafer Lewis Hamilton’ın
- Serie A’da şampiyon Inter
- Manchester United taraftarları Old Trafford’ta protesto düzenledi
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker: Dünyayı ateşe vereceğim
- İşte son seçim anketi: AKP tarihinde bir ilk!
- Tartışma yaratan 'PCR' testi kararı
- Eski vekil için çarpıcı iddialar
- O genel müdür görevden alındı
- Bilim Kurulu üyesi 'rahatlama' için tarih verdi
- IŞİD soruları yanıtsız
- 'Tam kapanma' döneminde içki satışı yapılabilecek mi?
- ''Hamdolsun ağır sayılabilecek yaralama cereyan etmedi''
- RTÜK'ten televizyonlara talimat: Göstermeyin!