Formula 1 Portekiz GP’de zafer Lewis Hamilton’ın

02 Mayıs 2021 Pazar, 18:44

Geçtiğimiz yıl pandemide yarış takvimine eklenen Portimao Pisti’nde bu yıl da kazanan Lewis Hamilton oldu. İkinci sıradan başladığı yarışta liderliği 20. turda alan Hamilton, yarışın geri kalan kısmını lider olarak götürdü. Bu seneki ikinci yarışını kazanan İngiliz pilot, puanını 69'a yükseltti.

GÜVENLİK ARACI İLK TURDA DEVREYE GİRDİ

Pilotların ilk turlarını tamamladığı esnada Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, takım arkadaşı Antonio Giovinazzi’yi geçmek isterken ön kanadın sağ tarafını Giovinazzi’nin sol arka tekerine çarptı ve kanadını kırdı. Raikkonen’in aracından parça koparken kanadın kalan kısmı aracın altına girdi ilk virajda tecrübeli pilot çakıl havuzuna girerek durmak zorunda kaldı. Raikkonen yarış dışı kalırken parçaların temizlenmesi için güvenlik aracı piste girdi.

VERSTAPPEN YAVAŞ KALDI

Antrenmanlarda ve sıralamalarda aracından şikayetçi olan Max Verstappen, yarışta da yavaş bir tempo yakaladı. Güvenlik aracı sonrasında yarışın tekrar başlamasıyla Lewis Hamiton’ı geçen Hollandalı pilot, 11. turda yerini kaybetti ve Hamilton’a geçildi. Verstappen Hamilton’a geçilmeden önce 14. virajda yarım saniye kaybederken 31. turda 3. vitesi kullanamadığını söyledi. Son turda en hızlı tur ile ekstra puanı almak için pite gelen Verstappen yarış sonunda en hızlı turu atsa da ilk virajda pist limitlerini aştığı için turu iptal edildi.

RED BULL’UN STRATEJİSİ TUTMADI

Lewis Hamilton’ı yavaşlatmak için Sergio Perez’i yarışın son bölümüne kadar pite çağırmayan Red Bull, istediğini alamadı. Hamilton’ın pite girmesinden sonra Perez farkı 12 saniyeye kadar çıkarsa da Hamilton, Meksikalı pilotu yakalayarak geçti. Red Bull, Perez’i geç pite çağırarak Verstappen’in farkı kapatmasını istese de aşınmış lastiklerle Perez, Hamilton’ı engelleyemedi.

FERRARI PİSTTE KAYBETTİ

Yarışa beşinci sıradan başlayan Carlos Sainz, iyi bir çekiş yakalayarak Sergio Perez’i startta geçti. İspanyol pilot kötü bir tempo tuttururken yarışı 11. sırada tamamladı. Start anında dördüncü sıraya yükselen Sainz, güvenlik aracı sonrasında yerini kaybetti. Yarışa sekizinci sıradan başlayan bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc ise günü altıncı sırada tamamladı.

Yarış sonunda oluşan sıralama şöyle:

1. Lewis Hamilton, Mercedes / 1.34.314

2. Max Verstappen, Red Bull / + 29.148

3. Valtteri Bottas, Mercedes / + 33.530

4. Sergio Perez, Red Bull / + 39.735

5. Lando Norris, McLaren / + 51.369

6. Charles Leclerc, Ferrari / + 55.781

7. Esteban Ocon, Alpine / + 63.749

8. Fernando Alonso, Alpine / + 64.808

9. Daniel Ricciardo, McLaren / + 75.369

10. Pierre Gasly, AlphaTauri / + 76.463