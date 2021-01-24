Hollanda'da sokağa çıkma yasağına karşı eylemlerde, Covid-19 test merkezi ateşe verildi

24 Ocak 2021 Pazar, 18:16

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Hollanda'da koronavirüs salgınını önlemek amacıyla dün akşam 21:00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı, ülkenin bazı bölgelerinde protestolara neden oldu. Yasağı ihlal eden 3 bin 600 kişi para cezasına çarptırıldı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Hollanda'nın kuzeyindeki Urk kentinde protesto gösterilerinin kontrolden çıkması ve koronavirüs test merkezinin ateşe verilmesi üzerine "acil durum" ilan edildi.

Hükümet tarafından 20:30 olarak belirlenen ancak Temsilciler Meclisi kararıyla saat 21:00'e çekilen sokağa çıkma yasağı, Cumartesi akşamından itibaren uygulanmaya başlandı.

İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantının hızla yayılmasını önlemek amacıyla 9 Şubat'a kadar uygulanacak olan yasak kararı, Hollanda'nın bazı bölgelerinde protesto edildi.

Protesto gösterilerinin en serti, ülkenin kuzeyindeki, muhafazakarlığıyla bilinen Urk kentinde yaşandı. Sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrı üzerine, yasağın başladığı saat 21:00'de 100'den fazla aracın oluşturduğu konvoy, klakson çalarak sokaklara çıktı.

Belediyeye ait Covid-19 test merkezini ateşe veren protestocular, liman bölgesinde toplandı. Polis araçlarına zarar veren topluluk, polis memurlarına da taş ve havai fişekler attı.

Protestoların kontrolden çıkması üzerine, belediye başkanı, polis ve savcılığın ortak kararıyla "acil durum" ilan edilerek, bölgeye çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı. Hollanda'da acil durum emri, sadece büyük bir isyan, afet veya kaza gibi ciddi durumlarda veriliyor.

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Urk Belediye Başkanı Cees van den Bos, "Yaşananlardan utanıyorum. Bu akşam, çok üzücü geçiyor. Belediye başkanı olarak tek çözümüm, savcı ve polisle birlikte acil durum ilan etmek ve çevik kuvveti çağırmak" dedi.

Belediye, polis ve savcılık tarafından yapılan ortak açıklamada, test merkezinin kundaklanmasının, "sağlık çalışanlarına atılmış bir tokat" olduğu belirtildi. Kundaklama olayına karışan 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Gece yarısında doğru çevik kuvvetin müdahalesiyle liman bölgesindeki protestocular dağıtıldı. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hollanda'nın güneyindeki Stein kasabasında da, yaklaşık 100 kişi, sokağa çıkma yasağını protesto etmek için bir araya geldi. Kasaba meydanından saat 21:00'den sonra alkol alıp, müzik yapmak isteyen topluluk, polisle çatıştı. Polis, 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hollanda genelinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 bin 600 kişi, 95'er euro para cezasına çarptırıldı. Para cezasına rağmen sokakta kalmakta direnen ya da güvenlik güçlerine yönelik şiddet uygulayan 25 kişi de gözaltına alındı.