Hollanda’da yüzlerce kişi korona kısıtlamalarını protesto etti
Hollanda’da yüzlerce kişi bir araya gelerek, corona virüsü salgını kısıtlamalarını protesto etti.
Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Malieveld bölgesinde bir araya gelen yüzlerce kişi hükümetin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlamaları protesto etti.
Göstericiler, uygulanan tedbirler nedeni ile özgürlüklerinin kısıtlandığını dile getirirken, sosyal mesafe kuralının insanın doğasına ters olduğunu savundu.
Tüm uyarılara rağmen protestoya devam eden göstericilere polis sert müdahale etti. TOMA ve atlı polislerin müdahalesi sonrası yüzlerce protestocu gözaltına alındı.
Polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölgeyi terk etmeyen tüm protestocuların gözaltına alındığını duyururken, kaç kişinin gözaltına alındığını açıklamadı.
Öte yandan Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi planlanan yeni yasa tasarısı, çok sayıda kısıtlama içerdiği ve anayasanın hükümete verdiği yetkiyi aştığı gerekçesi ile askıya alınmıştı.
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