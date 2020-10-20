Hollywood efsanesi Robert Redford’ın oğlu, hayatını kaybetti
Hollywood'un unutulmaz isimlerinden Robert Redford'ın 58 yaşındaki oğlu James Redford, karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
James Redford (solda), Robert Redford (sağda),AFP
84 yaşındaki Oscar ödüllü yönetmen ve oyuncu Robert Redford’ın oğlu James Redford hayatını kaybetti
58 yaşındaki James Redford, yaklaşık 30 yıldır karaciğer yetmezliğine neden olan Primer Sklerozan Kolanjit hastalığıyla mücadele ediyordu.
1993 yılında iki kez karaciğer nakli olan James Redford’a, geçen yıl kasım ayında yeniden nakil yapılmasına karar verilmişti.
Ancak sürecin henüz başında Redford’a karaciğer kanseri teşhisi koyuldu.
Bir yıldır tedavi gören James Redford’ın 16 Ekim’de California’daki evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.
Babası Robert Redford’ın basın danışmanı tarafından yapılan açıklamada, “Bir çocuğun kaybı tarif edilemez bir acı. Jamie sevilen bir oğul, koca ve babaydı. Onun mirası çocuklarıyla birlikte yaşayacak” denildi.
Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04— kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020
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