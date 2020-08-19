Hollywood’a ve dünyaya GOL!

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

29. Woods Hole Film Festivali ve 10. Oceanside Uluslararası Film Festivallerinde, ünlü Türk dizi ve sinema oyuncusu Numan Çakır’ın bir gecede iki kez üst üste “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmesinin tepkileri devam ediyor.

Filmin adı “TOPRAK”. Ülkemizi temsil eden, yönetmenliğini henüz 27 yaşında, bağımsız film yönetmeni Sevgi Hirschhäuser’in, ödüllü görüntü yönetmeni eşi ile Chris Hirschhäuser birlikte çekmiş oldukları ilk film. Yönetmenin aynı zamanda senaryosunu yazıp, yapımcılığını üstlendiği de ilk film. Antalya’da köyde yaşayan bir ailenin üzerinden kültür, gelenek görenek ve inançları konu alarak işlenen, sosyal drama konulu kurgu filmi olan TOPRAK, (2020) Amerika’da, Uluslararası Prestijli Film Festivaller’i olarak bilinen, 29. Woods Hole Film Festivali ve 10. Oceanside Uluslararası Film Festivallerinde, dizi ve sinema oyuncusu Numan Çakır’ın bir gecede iki kez üst üste “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık bulundu. Sevgi&Chris Hirschhäuser çifti TOPRAK filmi ile hem kendilerine hem dünyaya bir ilki yaşattılar. Filmleri “En İyi Görüntü” ödüllünü de kazanırken, yönetmen “En Yetenekli Yönetmen, En İyi Drama Film ve En İyi Film” ödüllerinin sahibi oldu. TOPRAK şu ana kadar 27 festival deneyimi, 12 ödüle sahip bağımsız bir ilk film olma özelliğini taşıyor!

İlkler bununla da bitmiyor. İki festivalden toplam 6 ödülle dönüldü. Sanatçı Numan Çakır, uluslararası ve Amerikalı meslektaşlarına adeta toz attırarak; iki farklı film festivalinden “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü alarak döndü. Numan Çakır’ın sinemaya başlama öyküsü ise ilginç: Ressam ve yazar Bedri Baykam’ın, 2001 yılında çıkan ve 11 Eylül olaylarını, 10 ay öncesinde anlattığı, sonrasında yasaklanan Kemik adlı romanı; sosyoloji, tarih, felsefe, bilimkurgu, siyaset ve insan ilişkileri içerisinde bir serüvendi. Bedri Baykam’ın bu romanda “Panter kaleci Numan” olarak adı geçen Numan o Numan. Gerçek hayatta futbolcu ve kaleci olan Numan Çakır’ın, Bedri Baykam ile dostluğu ve tam yirmi iki yıl önce sinemaya başlayışı, ne güzel bir gol attırmış dünyaya!

Yol uzun. Bir kez havalanan toprak durur mu? Ekime hazır! Arizona Uluslararası Film Festivali ve Brezilya’da ki 44. Sao Paulo Uluslararası Film Festivali, Mostra Internacional de Cinema ve devam eden prestijli festivaller ile yarışmaya devam edecek.

İLK FİLMİYLE ABD’DE ÖDÜLE BOĞULDU!

Sevgi Hirschhäuser, Almanya Münih’te yaşayan yönetmen, yazar ve editör. Profesyonel yaşamına editör olarak başladı, sonra hikâyeler yazdı. Film setlerinde değişik işler yaptıktan sonra ilk filmi Toprak’ı Antalya’da çekti. 105 dakikalık bir dram olan filmin hikâyesini Sevgi Hirschhauser kaleme aldı, yönetti ve aynı zamanda eşiyle birlikte yapımcısı oldu. Eşi Chris Hirschhauser ise ödüllü bir görüntü yönetmeni. O da bu filmin görüntü yönetmenliğini üstlendi. Film 2020’de ABD’de festival serüvenine başladı, 27 festivale katıldı, 12 ödül kazandı. Son ödülleri ise “California Oceanside Uluslararası Film Festivali’nde yönetmen Sevgi Hirschhauser “En Yetenekli Yönetmen, En İyi Drama Film ve En İyi Film ödülü’nü aldı!

