Hollywood’da Nihat Odabaşı rüzgarı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 21:13

Elizabeth Hurley, Madison Beer, Emma Shapplin, Megan Fox, Orlando Bloom gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan başarılı sanatçı geçtiğimiz günlerde son yılların hem kariyeri hem özel hayatıyla en çok ses getiren erkek modeli Jeremy Meeks ile Los Angeles’da bir çekim yaptı.

Kendi ismiyle çıkardığı moda markasının kampanya çekimleri için Odabaşı’nın objektifi karşısına geçen Amerikalı Jeremy Meeks sonuçtan çok mutlu.

Bugünlerde başta Amerika olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan ırkçılık karşı protestolara büyük destek veren siyahi model, önümüzdeki kış için hazırladığı koleksiyonuyla poz verdi... Odabaşı’nın cesur ve radikal modelin hem tasarımlarını hem karakterini yansıtan kampanya karelerinden ilki sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz büyük ses getirdi.

Fotoğraflar çok yakında Los Angeles’ta ve dünyanın birçok şehrinde sokakları süsleyecek.

Goldtex ve Fashion Concept Group tarafından tasarlanıp üretilen koleksiyonun marka görsel kimliği Hale Güvenen imzalı. Kampanya çekimlerinin prodüktörlüğünü Seyit Güvenen üstlendi.

Jeremy Meeks'in Koleksiyonunun tasarımları Hande Gürsoy tarafından yapıldı.

Jeremy Meeks, Odabaşı’nın çektiği fotoğrafların ilkini son dönemde Amerika’da gündeme gelen siyahilere karşı ırkçı tutumu eleştirmek için sosyal medya hesaplarında 'Hakkımız olanı geri alma zamanı - Adalet, Eşitlik, Reform’ sözleri ile paylaştı.