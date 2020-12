House of the Dragon yıldızı Matt Smith dizi hakkında ilk kez konuştu: Ejderhaları uçurmayı dört gözle bekliyorum

14 Aralık 2020 Pazartesi, 12:35

Doctor Who dizisindeki rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith, yer alacağı House of the Dragon dizisinde ejderhaları uçurmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Smith, katıldığı GalaxyCon etkinliğinin soru cevap kısmında canlandıracağı Daemon Targaryen karakterinin ejderhaları süreceğinin görüleceğini ima etti.

Independent Türkçe'nin Screen Rant'in haberine dayandırdığı açıklamalarda Smith şu ifadeleri kullandı: "Çok fazla şey söylemeden… Birkaç ejderhaya binmeyi dört gözle bekliyorum… eğer ulaşırsam. Yani, bilmiyorum. Kim bilir?"

House of the Dragon, Game of Thrones’da geçen maceraların öncesini konu alacak. Game of Thrones’dakine benzer biçimde House of the Dragon’ın da senaryosu George R. R. Martin’in kitaplarına dayanacak.

Temel olarak Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) serisinin Ateş ve Kan (Fire and Blood) kitabına dayanacak dizi Targaryen Hanedanı’nın geçmişini ele alacak.