House of the Dragon yıldızı Matt Smith dizi hakkında ilk kez konuştu: Ejderhaları uçurmayı dört gözle bekliyorum
Game of Thrones'un öncesini konu alacak House of the Dragon dizisinde rol alacak olan Matt Smith proje hakkında konuştu. Smith, "Ejderhaları uçurmayı dört gözle bekliyorum" diyerek heyecanını dile getirdi.
Doctor Who dizisindeki rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith, yer alacağı House of the Dragon dizisinde ejderhaları uçurmayı dört gözle beklediğini belirtti.
Smith, katıldığı GalaxyCon etkinliğinin soru cevap kısmında canlandıracağı Daemon Targaryen karakterinin ejderhaları süreceğinin görüleceğini ima etti.
Independent Türkçe'nin Screen Rant'in haberine dayandırdığı açıklamalarda Smith şu ifadeleri kullandı: "Çok fazla şey söylemeden… Birkaç ejderhaya binmeyi dört gözle bekliyorum… eğer ulaşırsam. Yani, bilmiyorum. Kim bilir?"
House of the Dragon, Game of Thrones’da geçen maceraların öncesini konu alacak. Game of Thrones’dakine benzer biçimde House of the Dragon’ın da senaryosu George R. R. Martin’in kitaplarına dayanacak.
Temel olarak Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice and Fire) serisinin Ateş ve Kan (Fire and Blood) kitabına dayanacak dizi Targaryen Hanedanı’nın geçmişini ele alacak.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
- Covid-19 aşısından sonra ilacı da bulundu
- Dedikoduyu bırakalım bunları konuşalım
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Martın sonu kışa dönebilir
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
- Covid-19 aşısından sonra ilacı da bulundu
- Dedikoduyu bırakalım bunları konuşalım
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Martın sonu kışa dönebilir