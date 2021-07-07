HPV aşısı için yurttaşlar dayanışmayı büyütüyor, devlet tarafından karşılanmasını istiyor

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 01:00

Human Papilloma Virus (HPV) olarak bilinen virüs, meme kanserinden sonra kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim ağzı kanserine neden oluyor. Virüse karşı kullanılan HPV aşısı, yüzde 90’a varan koruyuculuk sağladığı biliniyor. Aşı, çocuk yaştan itibaren hem kadın hem erkeklere uygulanabiliyor. HPV aşısının yüksek fiyatlandırma politikası nedeniyle Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde yaygın bir şekilde kullanılamıyor.

Ancak Türkiye’de dayanışmayı ve farkındalığı örmek adına Tokat’ta hizmet veren Emek Eczanesi, bir dayanışma kampanyası başlattı. Çok kısa zamanda ilgi ve talep gören dayanışma hakkında bilgi veren Eczacı Cem Kılınç, “Hem bursa başvuran hem de bağışta bulanmak isteyen çok sayıda insan ulaştı. Her geçen gün bu dayanışma büyüyor. Türkiye’nin birçok noktasından 500 başvuru gerçekleşti. 73 kişinin ise 3 doz halinde uygulanan aşının bursunu karşılayacak bağış topladık. İletişime geçenler böyle bir dayanışmanın parçası olduklarından duydukları mutluluğu da ifade ediyor. Dayanışmaya eczacı ve sağlıkçılardan da önemli bir destek var. Türkiye’nin farklı yerlerindeki eczacılarla görüşerek aşıya o bölgelerden gelen taleplere karşılık uygulanmasına destek veriliyor” dedi.

Aşı ile birçok insanın hayatını kurtarabilme, bazı ölümcül hastalıkların önüne geçebilme imkanı olduğunu ifade eden Kılınç, “Ücretsiz sağlık hakkı, insanın doğumu itibarıyle elde ettiği en temel haktır. Elimizde imkan olmasına rağmen insanların hayatlarını kurtarmamak bir bakıma cinayete de neden olmaktır. Ekonomik durumu olmayan yurttaşların bu aşıyı edinmeleri çok zor. 3 doz halinde uygulanan aşının ücreti 2.085 TL. Bu nedenle HPV aşısı ücretsiz şekilde devletin aşı programına dahil edilmelidir” dedi.

Dayanışma kampanyasına hem burs hem de bağış yoluyla dahil olmak isteyenler, sosyal medya (Instagram: k.cemeren Twitter: kcemeren) ve elektronik posta (adres: [email protected]) yoluyla Eczacı Cem Kılınç’a ulaşabiliyor.