Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen ve Konya Selçuklu'da gözaltına H.A.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. H.A., maili attığını kabul ederken, pişman olduğunu ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:23

Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit e-maili hakkındaki soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı. Söz konusu e-posta hesabını kullanan H.A. isimli şahıs Konya’nın Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi’ndeki adresinde gözaltına alındı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; gözaltına alınan şahıs, ilk ifadesinde Hrant Dink Vakfı’na söz konusu e-postayı kendisinin attığını kabul etti.

H.A. ilk ifadesinde Azeri sevgilisinin etkisinde kalarak, tehdit mailini attığını ve pişman olduğunu söyledi.

Cep telefonuna el konulan H.A.'nın kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi asayişe müessir fiillerden kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli H.A. soruşturma yeri olan İstanbul’a gönderilecek.


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