Süleyman Soylu: Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan kişi yakalandı

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz!" paylaşımında bulundu.

Üsküdar'da bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin giriş kapısı üzerinde bulunan haçı kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mazlum D. (26), tutuklama talebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DİNK VAKFI ÖLÜM TEHDİDİ POSTASI ALMIŞTI

Hrant Dink Vakfı, dün elektronik posta yoluyla yazılı ölüm tehdidi aldıklarını duyurmuştu. Duyuruda, “Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganını da içeren tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı “kardeş masalları” anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor" denilmişti.

Vakıf, Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’ne durumu yazılı olarak bildirdiklerini ifade etmişti.

Soylu bugün yaptığı açıklamada söz konusu kişinin yakalandığını duyurdu.



