HRW raporu: Binlerce insan Erdoğan’a hakaretten gözaltına alındı

14 Ocak 2021 Perşembe, 17:04

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 2021 raporunda Türkiye bölümü dikkat çekti. Raporda, hükümetin kamu ve devlet kurum, kuruluşlarını, iktidar üzerindeki denge ve kontrol mekanizmalarını ortadan kaldıracak ve kendi destekçilerine fayda sağlayacak şekilde yeniden biçimlendirdiğine işaret edildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde muhalefet partilerinin etkisizleştirildiğine vurgu yapıldı. Raporda, ‘bu duruma rağmen İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarının muhalefetin elinde olduğuna’ vurgu yapıldı.

YASALARIN ALELACELE GEÇİRİLMESİNE OLANAK TANIDI

(HRW) 2021 raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde, “Türkiye'de insan haklarına ve hukuk devletine yönelik saldırıların Covid-19 salgını sırasında da devam ettiği” belirtilerek, "MHP ile yapılan ittifak, uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerle çelişen yasaların meclisten alelacele geçirilmesine olanak tanıyor" ifadesine yer verildi.

‘TEMELSİZ SUÇLAMALARLA TUTUKLANIYOR’

Raporda, 'Erdoğan hükümetinin siyasi rakip veya muhalif olarak gördüğü kişileri', "Geniş tanımlı terörle mücadele yasası kapsamına giren temelsiz suçlamalarla tutukladığı, yargıladığı ve mahkûm ettiği" belirtildi.

Raporun, "İfade, Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü" başlıklı bölümünde ise Türkiye'de yazılı ve görsel medyanın çoğunluğunu hükümete yakın grupların oluşturduğuna vurgu yapılarak, "Bu satırlar yazıldığı sırada tahminen 87 gazeteci ve medya çalışanı, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle, terörle mücadele yasası kapsamına giren suçlardan tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyordu" denildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE...

Raporda, "Binlerce insanın sosyal medya paylaşımları nedeniyle, hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası yapmak suçlarından gözaltına alınma ve yargılanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarına" işaret edildi.

KAVALA'NIN DURUMUNA İŞARET EDİLDİ

2017 Kasım’ından bu yana tutuklu olan insan hakları savunucusu Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, tutukluluğun siyasi nedenlerle sürdürüldüğü gerekçesiyle verdiği tahliye kararının görmezden gelerek uygulanmadığı bilgisine yer verildi.

Hükümetin lezbiyen, gey, biseksüel ve transların kamuoyuna yönelik faaliyetlerini kısıtlayıcı yaklaşımının, onur yürüyüşü gibi etkinliklerin üst üste altıncı yılda da yasaklanması ve üst düzey devlet görevlileri tarafından yapılan homofobik konuşmalarla devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DW Türkçe