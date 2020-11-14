HSK’den Kavala hamlesi

14 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Gezi davası kapsamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan ve 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Osman Kavala, cezaevinden çıkmadan yeniden gözaltına alınmış ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmıştı. HSK, Kavala hakkında tutuklama kararı veren ve tahliye taleplerini reddeden tüm hakimlerin listesini istedi. HSK’nin hamlesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargıda reform işareti vermesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Kavala’nın avukatları HSK’nin hâkimler hakkında başlattığı incelemeyi Cumhuriyet’e değerlendirdi:

Köksal Bayraktar: Türkiye’nin önemli bir yargı kuruluşu üst kurulu “yapılan hatalı, haksız bir harekettir” dediğine göre mahkemenin hemen tahliye etmesi lazım. Bizim 3 buçuk yıldan beri devamlı olarak söylediğimiz şey buydu zaten. Yargılama başkadır, tutuklama başkadır. Yargılamaya saygımız sonsuz ama Ceza Usül Kanunu’nda bunca başka tedbirler varken devamlı olarak mahkemelerin tutuklulukta ısrar etmesi kadar kötü hatta çağdışı bir şey yoktur. AİHM tutuklamanın hukuka aykırı olduğun söyledi. Sonra bu konu ile ilgili üst üste birer ay arayla iki defa kararını tekrarladı. Şimdi aralık ayı başında tekrar bakacak. Cumhuriyet davasında mahkûm olanlarla ilgili AİHM yine bu kararlara atıf yapıyor. Yani Osman Kavala ile ilgili karara atıf yapıyor. Bu arada mahkeme beraat kararı da verdi. Beraat kararı verilmiş bir kişinin tutukluluğunun devam etmesi kadar hukuka aykırı birşey yoktur. İnsan haklarına aykırı. HSK’nin bu kararını hem Türk yargısı hem de kendi özel durumumuz için son derece önemli buluyorum.

Tolga Aytöre: Kavala derhal tahliye edilmeli. Siz AİHM kararlarına uymayan hâkimler ve savcılar hakkında işlem yapacaksanız eğer Osman Kavala neden içeride. Önce çıkartırsınız sonra bu işlemleri yaparsınız. Sayın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül çok net söyledi; ‘Bir gün bile geri verebilir misiniz’ dedi. Onun için hemen tahliyesi gerçekleştirilmeli. 24 saat bile gecikilmeden tahliye edilmeli.

‘KAVALA’YA ÖZEL DEĞİL’

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yaşanan gelişmenin ardından yazılı açıklama yaptı. Yılmaz, yasa uyarınca hâkim ve savcıların terfilerinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi’nce yapılan incelemelerde ihlale sebebiyet verip vermedikleri konusunun dikkate alındığını, AİHM tarafından verilen tüm kararların ilgili yargı yerlerinden istendiğini, ihlal kararlarına sebep olan tüm belgelerin toplanıp değerlendirildiğini bildirdi. Bu talebin Kavala’ya özel olmadığını belirten Yılmaz, “Sosyal medyanın gündemini meşgul eden evrak, tek bir olayla ve dosya ile sınırlı olmayıp genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucudur ve bu niteliği gereği ‘Yargı Reformu’ çalışmaları kapsamında 2019 yılında gerçekleşen ilke kararı hükümlerinin bir gereğidir” dedi.