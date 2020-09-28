Huawei: 'Şu anki amacımız hayatta kalmak'

28 Eylül 2020 Pazartesi, 12:53

Huawei'nin tepesindeki isim, ABD'nin kısıtlama ve yasaklarına karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Huawei Connect etkinliğinin açılışında konuşan Guo Ping, "Huawei bu günlerde zor durumda. Kesintisiz saldırganlık bizi ciddi bir baskı altına aldı" dedi.

Amerikan hükümetinin son hamleleri sonrasında Huawei'nin Amerikan yapımı işlemcileri tedarik etmesi engellenmiş ve firmanın ABD teknolojileriyle üretilen ürünleri tedarik etmesi tehlike altına girmişti.

Kısıtlamaların etkilerini halen değerlendirdiklerini söyleyen Ping, şu an "hayatta kalmanın" hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'nin durmaksızın kendilerine saldırdığını söyleyen Ping, ülke yönetiminin kendi kanunu üç kez değiştirdiğini ve Huawei'nin üretiminin ve işleyişinin önüne ciddi zorluklar koyduğunu söyledi. Ping, ABD hükümetinin kararlarını ve yönetmeliklerini bir kez daha gözden geçirmesini umduğunu belirtti.

Huawei, ABD tarafından uluslararası casusluk iddiaları ve endişeleri nedeniyle bir süredir Android işletim sistemi dahil bir dizi kısıtlamayla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: CHIP Online