Hubble, 'kardeş kavgasına tutuşan' galaksileri görüntüledi

05 Ağustos 2021 Perşembe, 16:21

Uzmanlara göre galaksiler, uzayda asılı duran hareketsiz gökcisimleri değil. Aksine, birbirlerine yaklaştıklarında çarpışabilir, birbirini itip çekebilir ve hatta birleşebilirler.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak işlettiği Hubble, üç yakın galaksinin birbiriyle etkileşime girdiğinde neler yaşandığını yeni fotoğrafla gözler önüne serdi.

Kütle çekim mücadelesi veren Arp 195 isimli üçlü galaksi sistemini inceleyen teleskobun verileri, Tuhaf Gökadalar Atlası'nda yer aldı.

Bu atlas, 1966'da gökbilimci Halton Arp’ın derlediği, evrendeki olağandışı galaksilerin yer aldığı bir katalog niteliğinde.

Atlasta sergilenen sıradışı galaksilerin çoğunun, Arp 195 gibi etkileşime girdiği ve birleştiği ifade ediliyor.

Bununla birlikte Hubble, bu üçlü sisteme dair hayranlık uyandıran yeni bir bakış sunmayı başardı. Görüntüde üçlü galaksinin etkileşimi bir baloncuğu andırıyor.

Hubble Uzay Teleskobu, 24 Nisan 1990'dan bu yana görevde. Yaklaşık 48 bin gök cismi üzerinde 1,5 milyondan fazla gözlem yapan ünlü teleskop, yakında yerini çok daha gelişkin, yeni bir teleskoba bırakacak.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortaklığıyla geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu isimli cihaz, Kasım 2021’de fırlatılacak.

NASA’nın internet sitesinde yayımlanan, Arp 195 görüntüsüyle ilgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu gibi gözlemler, James Webb Uzay Teleskobu gibi teleskopların kullanıma sunulmasıyla birlikte umut verici yeni hedeflerin belirlenmesini de sağlayacak.