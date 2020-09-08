Hubble Uzay Teleskobu bir yıldız grubunu fotoğrafladı

08 Eylül 2020 Salı, 12:37

30 yıla yakın bir süredir Dünya’nın yörüngesinde ilerleyerek derin uzayı gözlemlemeye devam eden Hubble Uzay Teleskobu, Dünya’ya 158 bin ışık yılı uzaklıktaki Büyük Macellan Bulutu yakınındaki NGC 1805 adlı yıldız kümesinin fotoğrafını yakaladı.

Fotoğraftaki yıldızlar, birbirlerine herhangi bir yıldızdan çok daha yakın bir yörüngede bulunuyorlar ve fotoğrafın yayımlandığı Hubble Uzay Teleskobu resmi web sitesine göre yıldızların bu denli birbirine yakın olması, yörüngelerinde gezegen oluşmasını olanaksız kılıyor.

Söz konusu fotoğraftaki renk farklılıklarının nedeni ise fotoğrafın iki ayrı spektrumda çekilmiş olması.

Fotoğrafta mavi renkte görünen yıldızlar ultraviyole olarak kaydedilirken, kırmızı renkte görünen yıldızlar kızılötesi olarak kayda alındı.

Dünya atmosferi, ultraviyole ışığın büyük bir kısmını emdiğinden yeryüzündeki teleskoplar özellikle ultraviyole ışık saçan yıldızları Hubble kadar iyi görüntüleyemiyorlar.

Yıldızların birbirlerine aşırı yakın konumda olduğu yıldız kümeleri, genellikle yeni ‘doğmuş’ genç yıldızlardan oluşur. Ancak NGC 1805, farklı zamanlarda oluşmuş iki yıldız kümesinin bir araya gelmesinden oluşuyor.

Bilim insanları, Güney Yarımküre’den gözlemlenebilen söz konusu yıldız grubunu inceleyerek yıldızların oluşumuna dair yeni bilgiler elde edebilmeyi hedefliyor.

Kaynak: webtekno.com