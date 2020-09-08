Hubble Uzay Teleskobu bir yıldız grubunu fotoğrafladı
Dünya yörüngesindeki çalışmalarına 30 yıldır devam eden Hubble Uzay Teleskobu, bir yıldız grubunun fotoğrafını yakaladı. Söz konusu fotoğrafı Dünya yüzeyindeki bir teleskop ile yakalamak neredeyse imkansız.
30 yıla yakın bir süredir Dünya’nın yörüngesinde ilerleyerek derin uzayı gözlemlemeye devam eden Hubble Uzay Teleskobu, Dünya’ya 158 bin ışık yılı uzaklıktaki Büyük Macellan Bulutu yakınındaki NGC 1805 adlı yıldız kümesinin fotoğrafını yakaladı.
Fotoğraftaki yıldızlar, birbirlerine herhangi bir yıldızdan çok daha yakın bir yörüngede bulunuyorlar ve fotoğrafın yayımlandığı Hubble Uzay Teleskobu resmi web sitesine göre yıldızların bu denli birbirine yakın olması, yörüngelerinde gezegen oluşmasını olanaksız kılıyor.
Söz konusu fotoğraftaki renk farklılıklarının nedeni ise fotoğrafın iki ayrı spektrumda çekilmiş olması.
Fotoğrafta mavi renkte görünen yıldızlar ultraviyole olarak kaydedilirken, kırmızı renkte görünen yıldızlar kızılötesi olarak kayda alındı.
Dünya atmosferi, ultraviyole ışığın büyük bir kısmını emdiğinden yeryüzündeki teleskoplar özellikle ultraviyole ışık saçan yıldızları Hubble kadar iyi görüntüleyemiyorlar.
Yıldızların birbirlerine aşırı yakın konumda olduğu yıldız kümeleri, genellikle yeni ‘doğmuş’ genç yıldızlardan oluşur. Ancak NGC 1805, farklı zamanlarda oluşmuş iki yıldız kümesinin bir araya gelmesinden oluşuyor.
Bilim insanları, Güney Yarımküre’den gözlemlenebilen söz konusu yıldız grubunu inceleyerek yıldızların oluşumuna dair yeni bilgiler elde edebilmeyi hedefliyor.
Kaynak: webtekno.com
En Çok Okunan Haberler
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Paçavra, ahlaksız
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'dan toplu taşıma ve eğitim açıklaması
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti
- FETÖ kaymakamları
- FETÖ'den ihraç edildi
- KPSS’de büyük skandal
Video Haberler
- Cesedi vinçle çıkartıldı
- Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü
- Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı
- İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
- Evlilik teklifi cezayla bitti
- Taksim'de insanlık ölmüş dedirten olay
- Vicdansızlık! Sosyal medyada büyük tepki topladı
- Polisi böyle tehdit etti: En son birinizi öldüreceğim
- İşte trafikte seyir halindeyken çiğ köfte yemenin cezası
En Çok Okunan Haberler
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Paçavra, ahlaksız
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'dan toplu taşıma ve eğitim açıklaması
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti
- FETÖ kaymakamları
- FETÖ'den ihraç edildi
- KPSS’de büyük skandal