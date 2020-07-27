Hubble Uzay Teleskobu, Satürn'ü görüntüledi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:32

NASA

Hubble kaydettiği fotoğrafta Satürn ile birlikte gezegenin iki uydusunu da görüntüledi. 82 uyduya sahip gezegen ile birlikte kare içinde çıkan uydulardan sağda parlayan ve nokta görünümde olanın adı Mimas, altta bulunanın ise Enceladus.

Gezegenin halkaları çoğunlukla küçük tanelerden dev kayalara kadar değişen boyutlarda buz parçalarından oluşuyor. Halkaların nasıl ve ne zaman oluştuğu güneş sistemimizin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Birçok gökbilimci, son birkaç yüz milyon yıl içinde halkaların nasıl oluşabileceğini açıklayan tatmin edici bir teori olmadığına katılıyor. Kaliforniya, Berkeley'deki takım üyelerinden Michael Wong, "NASA'nın Cassini uzay aracı, Satürn'ün atmosferine yağan küçük tanelerin ölçümleri, halkaların sadece 300 milyon yıl daha dayanabileceğini gösteriyor, bu da halka sisteminin genç bir çağdan kalma olduğunu hakkında bir argümandır" diyor.