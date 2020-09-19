Hubble’dan Jüpiter’deki fırtınaların yeni görüntüsü

19 Eylül 2020 Cumartesi, 11:31

Hubble'ın Jüpiter ve Europa'ya ait yeni görüntüleri.



Hubble’ın keskin görüş yeteneği, araştırmacılara bu gezegenin fırtınalı atmosferine yönelik güncel bir hava durumu raporu sunuyor. Bu raporun içerisinde, kopmak üzere olan yeni ve kayda değer bir fırtına ile ünlü Büyük Kırmızı Leke’nin (yeniden) renk değiştirmeye hazırlanan kuzeni de var.

Hubble’ın yakaladığı yeni görüntüde, benzersiz bir detay bulunuyor: Orta kuzey enlemlerde, gezegen etrafında saatte 560 km hızla yolculuk eden parlak, beyaz, esnemiş bir fırtına görülüyor. Bulut şeklindeki bu tek fırtına, 18 Ağustos 2020’de patlak verdi. Yer tabanlı gözlemciler, daha sonra aynı enlemde ortaya çıkan iki fırtına daha keşfettiler.

Bu bölgede yaklaşık her altı yılda bir (genelde de tek seferde birden fazla) fırtına çıkması alışılmış bir durum olsa da; Hubble’ın yaptığı gözlemin zamanlaması, yapıyı karışıklığın ardından ve evriminin ilk aşamalarında göstermesi bakımından önemli.

Kaynak: popsci.com.tr