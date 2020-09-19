Hubble’dan Jüpiter’deki fırtınaların yeni görüntüsü
NASA Hubble Uzay Teleskobu’nun 25 Ağustos 2020’de çektiği son Jüpiter görüntüsü, gezegen Dünya’dan 653 milyon kilometre uzaklıktayken yakalandı.
Hubble'ın Jüpiter ve Europa'ya ait yeni görüntüleri.
Hubble’ın keskin görüş yeteneği, araştırmacılara bu gezegenin fırtınalı atmosferine yönelik güncel bir hava durumu raporu sunuyor. Bu raporun içerisinde, kopmak üzere olan yeni ve kayda değer bir fırtına ile ünlü Büyük Kırmızı Leke’nin (yeniden) renk değiştirmeye hazırlanan kuzeni de var.
Hubble’ın yakaladığı yeni görüntüde, benzersiz bir detay bulunuyor: Orta kuzey enlemlerde, gezegen etrafında saatte 560 km hızla yolculuk eden parlak, beyaz, esnemiş bir fırtına görülüyor. Bulut şeklindeki bu tek fırtına, 18 Ağustos 2020’de patlak verdi. Yer tabanlı gözlemciler, daha sonra aynı enlemde ortaya çıkan iki fırtına daha keşfettiler.
Bu bölgede yaklaşık her altı yılda bir (genelde de tek seferde birden fazla) fırtına çıkması alışılmış bir durum olsa da; Hubble’ın yaptığı gözlemin zamanlaması, yapıyı karışıklığın ardından ve evriminin ilk aşamalarında göstermesi bakımından önemli.
Kaynak: popsci.com.tr
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Erdoğan'dan 'kısıtlama' sinyali
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- Hiç yanılmayan profesörden 2020 ABD seçimleri tahmini!
- Sakın 'Covid oldum kurtuldum' diye düşünmeyin
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- Hayrete düşüren olay! Evini çaldılar
- O anlaşma tehlikede
- İstanbul'da yeni mesai düzenlemesi
- ABD, savaş jetlerini Bulgaristan’a konuşlandırdı
Video Haberler
- Erdoğan'ın dikkat çeken görüntüleri
- Adalet Bakanı Gül'den Halil Sezai açıklaması
- Pencere silerken düşen kadın öldü
- Rusya'da korkunç olay!
- Dünyaca ünlü plajda skandal olay!
- Ev sahibi ile göz göze gelen hırsız 2. kattan atladı
- Özel: Bir kişi yargılanacaksa onun Soylu olduğu açık
- Alabama’da dev timsahlar sokağa indi
- Eski Karagümrük Başkanı'na silahlı saldırı
- Arnavutköy'de bir kafede silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li isimden dikkat çeken Soylu paylaşımı
- Erdoğan'dan 'kısıtlama' sinyali
- Koca, yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
- Hiç yanılmayan profesörden 2020 ABD seçimleri tahmini!
- Sakın 'Covid oldum kurtuldum' diye düşünmeyin
- İzmir'de mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü!
- Hayrete düşüren olay! Evini çaldılar
- O anlaşma tehlikede
- İstanbul'da yeni mesai düzenlemesi
- ABD, savaş jetlerini Bulgaristan’a konuşlandırdı