HÜDA-PAR ve dinci yazar Yusuf Kaplan'dan iktidara yasa tepkisi

29 Aralık 2020 Salı, 16:41

TBMM Genel Kurulu'ndan geçen "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi", derneklere ilişkin içerdiği maddeler ve "sivil toplumu susturma amacı taşıdığı" gerekçesiyle muhalefet tarafından eleştiriliyor.

AKP'li milletvekilleri tarafından sunulan teklifle derneklere denetim artırılırken, malvarlığına el koyma ve faaliyetleri durdurma gibi tedbirlere gidilebilecek.

600’den fazla sivil toplum örgütü, "sivil toplum susturulamaz "isimli internet sitesinden ortak açıklama yaparak, yasa teklifinin insan hakları sözleşmelerine ve kazanılmış haklara aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada derneklerin ve vakıfların yardım toplamasının ve örgütlenme özgürlüğünün de önü kesileceğine de dikkat çekildi.

Farklı alanlardaki derneklerin İçişleri Bakanlığınca ''tek imza'' ile kapatılmasının yasa teklifi kabul edildiği takdirde mümkün olacağı dile getirildi.

HÜDA-PAR’DAN KAMPANYA

Hizbullah’a yakın olduğu iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), Meclis’te kabul edilen teklife karşı sosyal medya kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yasayı veto etmesi çağrısında bulunan kampanya için hazırlanan görselde "STK'ların faaliyetlerinin daraltılması ve çok sıkı denetlenmesi öngören yasa, Meclis'ten geçti. Yasa tasarısının içeriğinden, dernekler üzerinde OHAL ve sıkıyönetim benzeri uygulamalara yol açacağı anlaşılmaktadır. Bu yasa tasarısına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan veto hakkını kullanarak yasayı lağvetmeli!"

TEPKİ GÖSTERDİ, GÖRÜŞTÜ, GERİ ADIM ATTI

Yenişafak yazarı Yusuf Kaplan, yaptığı ilk açıklamada STK yasasına tepki gösterdi. Kaplan, "uyarıyorum" başlıklı açıklamasında, "STK'lar terör bahanesiyle kapatılacak. Kolayca kayyum atanabilecek! Teröre karşı bir adım gibi bu ama sonuçları ortam değiştiğinde felaket olabilir. Her islami irtica, terör yaftasıyla engellenebilir. Çok tehlikeli bu" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerinin ardından yeni bir açıklama yapan Yusuf Kaplan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten sonra geri adım attı. Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını öne süren Kaplan, "STK yasasının asla sivil toplumu zayıflatmayacağını, buna ilk kendisinin karşı duracağını söyledi" dedi.

"ANAAKIM İSALMCILIĞIN ÖZGÜRLÜKTEN ANLADIĞI"

Söz konusu açıklamalara tepki CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan geldi. Kapnaln'ın açıklamalarını paylaşan Bekaroğlu, "Şuna bakın; Yusuf Kaplan 'İslami çalışmaları engelleyebileceği' gerekçesi ile 'STK Yasasına' karşı çıkıyor. Bakan Soylu 'İslami çalışmaları engellemeyecek' garantisi verince Kaplan ve taifesi derin bir nefes alıyor. Ana akım islamcılığın özgürlükten anladığı budur" dedi.ifadeleri yer aldı.