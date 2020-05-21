Hugh Howey’nin ‘Kum’u Türkçede
Son yılların en önemli bilim kurgu serilerinden “Wool”un yazarı Hugh Howey’den yepyeni bir kıyamet sonrası romanı: “Kum / Sand”, yarın okurlarla buluşacak. Arka planında aile ve toplum hakkında duygu dolu bir hikâyenin yer aldığı Kum, kanunsuzluğu, göz ardı edilmişliği, kendi başınalığı keşfe çıkan soluksuz bir macera.
‘KİMSE
BİZİ KURTARMAYACAK. BU, BİZİM HAYATIMIZ.’
Son
yılların en önemli bilim kurgu serilerinden “Wool”un yazarı Hugh Howey’den
yepyeni bir kıyamet sonrası romanı: “Kum / Sand”… Ve kitap ilk defa Türkçeye
çevrildi. Kitap, yarın okurlara sunulacak.
Eski
dünya kumların altında kaldı. Hareket eden, yer değiştiren, çöken kumların
üstündeki vahşi yenidünyaysa eskisinden daha zalim.
Dinmeyen
rüzgârların ve korkunç kumların yaşamı kontrol ettiği kasabalarında dört
kardeş, anne ve babalarının onları terk etmesinden sonra tek başlarına. Böyle
bir dünyanın en saygı duyulan mesleği ise babalarının da yaptığı “kum
dalgıçlığı”.
Dört
kardeşten biri olan Palmer, kendini kanıtlamak ve hayatını kazanmak için yaşına
göre oldukça tehlikeli bir göreve hazırlanıyor: Kumulların altına dalarak çok
derinde olduğuna inanılan efsanevi, eski dünya şehrini keşfetmek. Fakat bu
zorlu dalış sadece Palmer’ın değil yaşadığı tüm kasabanın dünyasını yerle bir
edecek.
Kum,
kanunsuzluğu, göz ardı edilmişliği, kendi başınalığı keşfe çıkan soluksuz bir
macera. Capcanlı ve mükemmel yaratılmış bu dünyanın arka planında aile ve
toplum hakkında duygu dolu bir hikâye yatıyor.
YENİ BİR EVREN
1975
doğumlu ABD’li bilimkurgu yazarı Howey, ülkemizde ve tüm dünyada, sırasıyla
seriye de adını veren ilk kitabı Silo (Wool), Vardiya (Shift) ve Toz (Dust)
olmak üzere üç kitaptan oluşan üçlemesiyle tanınıyor.
Financial
Times’ın, “Kum, Hugh Howey'nin Wool serisinin başarısının tesadüf olmadığını
gösteren nitelikli bir bilimkurgu-gerilim kitabı” diye tanımladığı “Kum”, İthaki
Yayınları çevirisiyle ilk kez yarın, Türk okurlarıyla buluşacak. Hem de
orijinalinde beş bölümden oluşan romanı, tek bir kitapta okuma fırsatıyla…
“Wool” serisinden bağımsız, yeni bir evrende geçen 344 sayfalık “Kum”un çevirisi Cihan Karamancı’ya ait.
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