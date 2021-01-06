'Hukuk Özgürlük ve Ahlak'
Yayımlandıktan yaklaşık 60 yıl sonra okuruyla yeniden buluşan Hukuk, Özgürlük ve Ahlak adlı incelemesinde H. L. A. Hart, hukuk ile ahlak arasındaki ilişkiyi, ahlaka aykırı bulunan edimlerin cezaya tabi olup olmaması tartışmasını merkeze alarak inceliyor. Bu bakımdan “cinsel ahlak” alanını verimli bir tartışma sahası sayarak çağının ötesinde, cesur yönelimlerle tartışmayı sürdürüyor.
Yayımlandıktan yaklaşık 60 yıl sonra okuruyla yeniden buluşan Hukuk, Özgürlük ve Ahlak, bu üç bileşenin ilişkisine odaklanıyor.
H. L. A. Hart, hukuk ile ahlak arasındaki ilişkiyi, ahlaka aykırı bulunan edimlerin cezaya tabi olup olmaması tartışmasını merkeze alarak inceliyor. Bu bakımdan “cinsel ahlak” alanını verimli bir tartışma sahası sayarak çağının ötesinde, cesur yönelimlerle tartışmayı sürdürüyor. Kitapta toplumların genel ahlak çerçevelerini “zorlayan” tercihler zaman zaman örnek vakalardan yola çıkılarak ele alınıyor.
Cinsel özgürlük alanında yaşanan tartışmaların tarihsel zeminde incelendiği yapıt, bu özgürlüklerin elde edilebilmesinin ne kadar uzun zaman aldığını, bu uğurda ne kadar büyük gayret gösterildiğini ortaya koyarken onlarca yıl öteden günümüze ışık düşürüyor.
H. L. A. Hart'ın, kanun yapmanın “kolaylığı” ile kanunları değiştirmenin “zorluğu”nu özgürlük kavramını vurgulayarak irdelediği Hukuk, Özgürlük ve Ahlak, sorduğu sorulara okurla birlikte yanıt vermeyi önceleyen yapısıyla güncelliğini korumaya devam ediyor.
Hukuk Özgürlük ve Ahlak / H. L. A. Hart / Çeviren: Erol Öz / Islık Yayınları / 96 s.
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