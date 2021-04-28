Hukuk profesörü Ersan Şen, içki yasağına rest çekti: Yasaklanamaz; hodri meydan

28 Nisan 2021 Çarşamba, 17:49

Prof. Ersan Şen, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs pandemisine ilişkin yasakları düzenleyen genelgeleri çıkarma yetkisi olmadığını, içki satışının da kanun çıkarılmadan yasaklanamayacağını belirtti.

"HODRİ MEYDAN DİYORUM"

HaberTürk'te katıldığı programda, tam kapanma sürecindeki yasak ve muafiyetleri düzenleyen genelgeyle içki satışına getirilen yasağı değerlendiren Prof. Ersan Şen, "Hodri meydan diyorum bu genelgelerin Anayasa ve kanunda dayanağını bana göstersinler. OHAL ilan etseydiniz Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri devreye girer ancak olağan hukuk düzeninde bu alanlarda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkaramazsın" diye konuştu.

"ALKOL KISITLAMASINI SİZ ANCAK KANUNLA GETİREBİLİRSİNİZ"

Prof. Ersan Şen, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Kesinlikle bu genelgelerin kanuni dayanağı yok. Alkol kısıtlamasını siz ancak kanunla getirebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti çifte standartları besleyen bir ülke oldu ve bu tehlikeli gidiş maalesef değiştirilemiyor. Değiştirilememesine gerekçe olarak da hep olağanüstü hal durumları gösteriliyor.