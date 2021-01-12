Hukukçu Eminağaoğlu’ndan ‘Unutulma Hakkı’yla getirilen erişim engellerine tepki

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

Cumhuriyet’in, “Damat İşi Biliyor”, “Boğaz’da Kaçak Var” ve “Sahte Diplomayla Sistemi Tuş Etmiş” gibi haberlerine erişim yasakları getirildi. Bazı haberlere erişim yasağı “unutulma hakkı” kapsamında uygulandı. Ancak yeni ortaya çıkarılan haberlere, üzerinden zaman geçmeden “unutulma hakkı” kapsamında erişim yasağı getirilmesi tepki çekiyor.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, unutulma hakkının “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yıllarca sosyal medyada yer alan konularda” kabul ettiği ve uyguladığı hak olduğuna işaret ederken, bu hakkın sınırının “e-arşivde yer alan, güncelliğini kaybetmiş haberler” olduğunu kaydetti.

Eminağaoğlu şunları söyledi: “Bu hak, sadece dijital ortamda, arşivde yer alan bilgi ve haberler ile sınırlı bir hak. Daha dijital ortama arşive girilmiş konuları bile yeni ortaya çıkarılmışken unutulma hakkı kapsamında kullanırsanız bu ‘unutturma hakkı’, hukukun dolanılması oluyor. Unutulma hakkı, ‘unutturma hakkı’ gibi bugünün bile irdelenmemesine, araştırılmamasına yönelik kullanılıyor. Hiçbir şeyin araştırılmamasına ve olayların gün yüzüne çıkmasına engel olacak biçimde kullanırsanız toplum hiçbir şekilde gerçekleri öğrenemez. Basının ana işlevi olan halka gerçekleri sunma hakkını, basın özgürlüğünü yok edersiniz” diye konuştu.