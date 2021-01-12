Hukukçu Eminağaoğlu’ndan ‘Unutulma Hakkı’yla getirilen erişim engellerine tepki
TBMM’de kabul edilen yeni sosyal medya düzenlemesi kapsamında yer alan “unutulma hakkı” ile haberlere erişim yasakları getirilirken “unutulma hakkı”nın kapsamına yönelik tartışmalar sürüyor.
Cumhuriyet’in, “Damat İşi Biliyor”, “Boğaz’da Kaçak Var” ve “Sahte Diplomayla Sistemi Tuş Etmiş” gibi haberlerine erişim yasakları getirildi. Bazı haberlere erişim yasağı “unutulma hakkı” kapsamında uygulandı. Ancak yeni ortaya çıkarılan haberlere, üzerinden zaman geçmeden “unutulma hakkı” kapsamında erişim yasağı getirilmesi tepki çekiyor.
Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, unutulma hakkının “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yıllarca sosyal medyada yer alan konularda” kabul ettiği ve uyguladığı hak olduğuna işaret ederken, bu hakkın sınırının “e-arşivde yer alan, güncelliğini kaybetmiş haberler” olduğunu kaydetti.
Eminağaoğlu şunları söyledi: “Bu hak, sadece dijital ortamda, arşivde yer alan bilgi ve haberler ile sınırlı bir hak. Daha dijital ortama arşive girilmiş konuları bile yeni ortaya çıkarılmışken unutulma hakkı kapsamında kullanırsanız bu ‘unutturma hakkı’, hukukun dolanılması oluyor. Unutulma hakkı, ‘unutturma hakkı’ gibi bugünün bile irdelenmemesine, araştırılmamasına yönelik kullanılıyor. Hiçbir şeyin araştırılmamasına ve olayların gün yüzüne çıkmasına engel olacak biçimde kullanırsanız toplum hiçbir şekilde gerçekleri öğrenemez. Basının ana işlevi olan halka gerçekleri sunma hakkını, basın özgürlüğünü yok edersiniz” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- AKP'den 'ittifak çatlatma' hamlesi
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
- Alçı'nın öğretmenleri hedef alan yazısına tepki
- Bu bir iftiradır ve bunu İzmirliler ile paylaşacağım
- İBB'de gergin anlar: Tevfik Göksu'ya tepki
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Öztrak basın toplantısına bu fotoğrafla çıktı!
- Alişan'dan 'aşı' açıklaması
Video Haberler
- Genç kadının arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Üsküdar’da görenleri hayrete düşüren çeşme
- Saadet Partisi'den AKP'ye WhatsApp'lı gönderme
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- AKP'den 'ittifak çatlatma' hamlesi
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
- Alçı'nın öğretmenleri hedef alan yazısına tepki
- Bu bir iftiradır ve bunu İzmirliler ile paylaşacağım
- İBB'de gergin anlar: Tevfik Göksu'ya tepki
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Öztrak basın toplantısına bu fotoğrafla çıktı!
- Alişan'dan 'aşı' açıklaması