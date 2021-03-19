Hukukçular Değerlendirdi: "Davanın zamanlaması siyasi olduğunu gösterir"

19 Mart 2021 Cuma, 04:00

Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, HDP’nin kapatılması için hukuki şartların daha önce oluştuğunu söyleyerek, açılan dava için, “Bugün buna tevessül edilmesi başlı başına bir siyasi karar” dedi. Hukukçu Cihan Arık ise “Kapatma ve kısıtlamalar mağduriyet yaratır, bu mağduriyetin sonuçları farklı noktalara götürebilir. Parti kapatmaktan ziyade yaptırımların tercih edilmesinin daha makul ve mantıklı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Hukukçular HDP’ye açılan kapatma davasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kapatılma davasının siyasi mi hukuki mi olduğu tartışmasına değinen Yücetürk, “HDP zaten İmralı’da, ‘çözüm’ masasında kurulan, genel başkanını da bizzat Abdullah Öcalan’ın belirlediği bir parti. Bu bile bizim yasalarımıza göre kapatma için yeterli bir sebep” dedi. HDP’nin, “Çözüm Süreci”nde muhatap alındığını, Dolmabahçe Mutabakatı’nda taraflardan olduğunu söyleyen Yücetürk, “O dönemde bunların hiçbirisi sorun olarak görülmemişti. Zamanlama itibarıyla tamamen siyasi bir karar sonucu kapatma davası açıldığını düşünüyorum” diye konuştu.

Kapatmanın ters tepebileceğini söyleyen hukukçu Arık ise “Geçmişte kapatılanlar ve sonradan açılanlar ortada. Kapatma ve kısıtlamalar mağduriyet yaratır, bu mağduriyetin sonuçları farklı noktalara götürebilir. Parti kapatmaktan ziyade yaptırımların tercih edilmesinin daha makul ve mantıklı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. HDP’li Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığın kaldırılması ile parti kapatmanın aynı gün gerçekleşmesinin ‘’siyasi mühendislik’’ olduğunu düşündüğünü aktaran Arık, şubat ayının başından mart ayının 16’sına kadar geçen süreçte AYM’nin partilere ilişkin mali denetim kararlarını açıkladığını, Yüksek Seçim Kurulu’nun da hangi partilerin seçime girebileceğini belirlediğini söyledi. Arık, “Resmi Gazete’yi tararsak, erken seçim olacağı gözüküyor. Partiler de olağan genel kurullarını tamamlıyor. Büyük bir siyasi mühendislik” dedi.