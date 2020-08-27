Hukukçulardan 'Ebru Timtik' tepkisi: Mahkeme ölüm riski yok demişti

27 Ağustos 2020 Perşembe, 22:08

Amasya Baro Başkanı Melik Derindere, "Adil yargılanma ve adalet diyerek gitti. Biz sadece tweet atabildik" ifadelerini kullanırken avukat olan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Kötüsünüz, çok kötüsünüz. Sadece adil yargılanmak istedi" dedi.

MAHKEME, ÖLÜM RİSKİ YOK DEMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: "Anayasa Mahkemesi Ebru Timtik tahliyesini 'ölüm riski' yok diyerek reddetmişti. İşte O karara imza atanlar vicdanlarını aklayıp bu gece başlarını yastığa rahat koyabilecekler mi?"

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan: "Aylardır süren adil yargılanma çığlığını duymadılar. Kulaklarını kapatıp başlarını öte tarafa çevirenler, adaleti de vicdanı da katlettiler."

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan: "Bu bir yargı cinayetidir! Gerçeğin ilmiği hep boynunuzda olsun, vicdanınız gün yüzü görmesin cübbeli katiller!"

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun: "Ebru Timtik yaşama tutunamamış, göçmüş bu yaşamdan. Adalet Ebru için geç kaldın! Aytaç Ünsal için ses ver bari ne olur?"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz: "Adil yargılanma talebiyle 238 gündür ölüm orucunda olan Av. Ebru Timtik’in hayatını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindeyiz. 'Adalet neden gerekli?' Sorusunun yanıtına bir kez daha, 'Çünkü Adalet Yaşatır. Adaletsizlik öldürür' diyoruz.Hukuk camiamıza ve ailesine başsağlığı dilerim."

Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir: "Talebi sadece adil yargılanmak idi. Tahliye olmayı Tedavi olmayı Artık görmekten bıktığı duvarlardan kurtularak Yeşilliklere koşmayı istediğini söylemişti Ama olmadı. Ebru Timtik tutuklu halde , bir hastane odasında ve görmekten bıktığı duvarların arasında hayatını kaybetti."

Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere: "Önce ilk celse tahliye oldu, gün yüzü göremeden tekrar tutuklandı. Adil yargılanma ve adalet diyerek gitti. Biz sadece tweet atabildik."

Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz: "Çok üzgünüm. Meslektaşımız Av. Ebru Timtik'i, bir insanı, bir canı yaşatamadık. Başaramadık."

CHP'DEN DE TEPKİ

Timtik'in talebine karşı adım atılmamasına avukat meslektaşları ve CHP'li milletvekillerinden tepki geldi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: "Kötüsünüz, çok kötüsünüz. Sadece adil yargılanmak istedi. Ebru Timtik, Adalet isteyen yürek durdu."

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: "Ebru, adalet diye diye gitti! Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ı yaşatmak için çağrılarımıza, kör, sağır, dilsiz kalanlar sizlere yazıklar olsun! Vicdanınız da sizin peşinizi bırakmasın! Adaletiniz batsın!"