Hükümet, İBB’de çoğunluğu sağlayan Belediye-İş’e 10 aydır yetki vermiyor

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Son seçimlerde CHP’ye kaptırdığı büyükşehir belediyelerine her türlü zorluğu çıkaran hükümet, bu belediyelerde çoğunluğu sağlayan sendikalara da yetki vermiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yüzde 80-90 oranında örgütlenmesini tamamlayan Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası’na tam 10 aydır yetki vermiyor.

Belediye-İş Başkanı Nihat Yurdakul, “Bunu artık duymayan kalmadı. Herkes biliyor. Ancak bakanlık yetkiyi vermiyor. 5-6 bin işçimiz 10 aydır mağdur” dedi. Hükümet kamudaki taşeron işçileri kadroya, belediyelerdeki taşeron işçileri de belediye şirketlerine geçirmişti. Bu işçilerin ücretleri ise Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından bağıtlanan sözleşmelere endekslenmişti.

Bu nedenle de işçiler 2.5 yıldır 6 ayda bir aldıkları yüzde 4’lük zamlara mahkûm edildi. Belediyelerde şirketlere geçirilen işçilerin eski sözleşmelerinde süre 30 Haziran’da doldu. Pandemi nedeniyle yeni sözleşmeler ertelendiği için temmuz ortasında süreç yeniden başladı. Sendikalar sözleşme için yetki başvurusu yapıyor.

Bazı yerler için de yetkiler verilmeye başlandı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde garip bir durum yaşanıyor. Belediyede eski dönemde Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası çoğunluğa sahipti. Ancak seçimlerin ardından tablo değişti. İşçilerin büyük bir bölümü Türk-İş’e bağlı Belediyeİş Sendikası’na geçti.

Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Belediyeİş Sendikası’na yetki vermiyor. Belediyeİş Sendikası Başkanı Nihat Yurdakul, “İşçilerin 2.5 yıldır yüzde 4’lük zamlara mahkûm edilmeleri antidemokratik, vicdanlara sığmayan bir uygulamaydı. Şimdi bu bitecek, sözleşme imzalayacağız” dedi.

‘HUKUKİ GEREKÇE YOK’

Buna karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ısrarla kendilerine yetki verilmediğini belirten Yurdakul, “Belediye ve iki iştirakinde bırakın yetkiyi, tespitini bile vermediler. 10 ay oldu. Biz orada şu anda yüzde 80-90 örgütlüyüz. Yasaya göre yüzde 51 örgütlenme tamamlandığında yetki verilmesi gerekiyor.

Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bize yetki vermiyor. Oysa Hizmet-İş Sendikası olsaydı 3. günde yetkiyi veriyorlardı. Şimdi vermiyorlar. Herkesle görüşüldü. Her görüştüğümüz ‘bizi aşıyor’ diyor. Aşan ne bilmiyoruz” diye konuştu.

Belediye-İş’e yetki verilmediği için şu anda Hizmet-İş Sendikası yetkili gözüküyor. Hukuki hiçbir gerekçenin olmadığını, en küçük bir noksanlıkları da bulunmadığını belirten Yurdakul, şöyle devam etti: “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı alenen hukuksuzluktur. Bu nedenle 5-6 bin insanımız, işçimiz 10 aydır mağdur. Bakanlıkla da görüşüldü. Hiçbir sebep göstermiyorlar. ‘Haklısınız, bizim yapacak bir şeyimiz yok’ diyorlar. Bu sorunu artık bilmeyen yok. Ancak bir türlü çözümlenmiyor. Geçmişte bu işçiler Belediye-İş’e üyeydiler. Sonra işçileri atarak, baskıyla başka sendikaya geçirdiler. Zorla yetki aldılar. Son seçimlerden sonra işçiler yeniden bize üye oldular. Herhalde bunu hazmedemiyorlar. Siyasi çevreler bakanlığa baskı yapıyor.”