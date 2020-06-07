Hükümet, istihdamla ilgili yeni paket hazırladığını açıkladı ama sendikalara bilgi verilmedi

07 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, önceki gün Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın istihdamın korunmasına yönelik geniş kapsamlı bir paket hazırlığı içerisinde olduğunu, kendilerinin de destek verdiklerini açıkladı.

Ancak pakette ne olduğu hakkında açıklama yapılmazken, bu konuda sendikalara da ayrıntılı bilgi verilmedi. Geçen günlerde Türk-İş’i ziyaret eden Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ile işçi çıkarma yasağını uzatmak istediklerini dile getirdi. Türk-İş yönetimi ise yapılmak istenilenleri incelemek istediklerini, önerilerin yazılı olarak kendilerine iletilmesini istedi ama sonuç alamadı.

Ayrıca Türk-İş, süre uzatılması kapsamında esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasının kabul edilmeyeceğini açık bir dille iletti. Türk-İş, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini ve sürenin yıl sonuna kadar uzatılmasını istiyor. Ancak Türk-İş yönetiminde, kısa çalışmanın uzatılmayabileceği, hükümetin bunun yerine başka bir “b” formülü getirebileceğine de dikkat çekiliyor. Ayrıca süre uzatımını işverenlerin kabul etmeyebileceğine işaret ediliyor.

TOBB İLE BULUŞTULAR

Öte yandan Bakan Selçuk’un, Türk-İş ziyareti sonrasında TOBB yönetimi ile de bir araya geldiği öğrenildi. Kulislerde ise, yıllardır hükümetin gündeminde olan kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi çalışmasının yeniden raftan indirildiği ve istihdam paketi ile birlikte gündeme getirileceği söylentisi de yayıldı.

Türk-İş yönetimi ise kıdem tazminatı hakkında kendilerine ne hükümetten ne de işverenden bir öneri gelmediğini vurguladı. İşverenlerin de daha önce değişikliğe karşı oldukları yönünde açıklamaları olduğunu anımsattı. Ancak Albayrak, ocak ayında yaptığı açıklamada, kıdem tazminatına bütünleştirici emeklilik sistemi olarak baktığını söylemiş, OVP’de ise “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” vurgusu yapılmıştı.