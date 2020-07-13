Hükümete yakın Hak-İş, getirilmek istenen değişikliğin talepleri karşılamadığını açıkladı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Türk-İş ve DİSK’e göre kıdem tazminatında değişikliğe daha sıcak bakan Hak-İş de hükümetin getirmek istediği düzenlemeye karşı çıktı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, getirilmek istenilen düzenlemenin “talepleri ile uzaktan yakından alakası” olmadığını belirterek “Bu düzenleme hem yöntem, hem usul, hem de içerik olarak bizim taleplerimizden uzaktır” dedi.

Arslan, hükümetin getirmek istediği kıdem değişikliğinin içeriği hakkında görüşlerini kamuoyuna yönelik ilk kez Öz-Petrol-İş Genel Kurulu’nda dile getirdi. Türkiye’nin salgına karşı büyük bir sınav verdiğini belirten Arslan, işini kaybeden, kısa çalışmak zorunda olan, ücretsiz izne çıkarılan veya hâlâ çalışmaya başlayamayan pek çok işçinin sorunları çözüm beklerken, kıdem tazminatı tartışmalarının zamanı olmadığını her platformda söylediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı’na doğrudan mesajlarını ilettiklerini ve müdahil olmasını istediklerini belirten Arslan, “Ülkenin bu kadar sorunu varken, bu kadar zor bir süreçten geçerken, kıdem tazminatı gibi toplumun yarıdan fazlasını doğrudan ilgilendiren bir konuda alelacele düzenleme yapılmaya çalışılmasının doğru olmadığını ifade ettik.

Kıdem tazminatı konusu makul bir dönemde taleplerimizi dikkate alan bir şekilde önümüze gelirse bunu konuşmaya ve tartışmaya hazırız. Hak-İş olarak kırmızı çizgimiz, kazanılmış haklarımızdan geriye gitmeden yeni hedeflere ulaşmaktır” diye konuştu.

EMEK KURULTAYI ÖNERİSİ

Bu arada Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Engin Ünsal’dan “Emek kurultayı toplansın” önerisi geldi. Ünsal, yaşanan kapitalist krizin bedelini işçilerin ödediğine dikkat çekerek, çalışma yaşamındaki yasaların da artık ihtiyaçlara yanıt veremediğini belirtti.

Ünsal, “AKP hükümeti işçi yararına değil işçi zararına girişimlerle meşgul. İşçi kuruluşlarının bir araya gelmeleri ve yasaları gençleştirmenin, sendikalı işçi sayısını artırmanın yollarını mutlaka aramalıdırlar” dedi.

Bunun için de öncelikle “emek kurultayı”nın toplanması gerektiğini vurgulayan Ünsal, emekle ilgili yasalarda yapılması gereken değişikliklerin “emek manifestosu” adı altında kamuoyu ve siyasi partilerle paylaşılmasını istedi.