Hulki Cevizoğlu'ndan bu kez 128 milyar dolar iddiası: "CHP'nin önüne oradan geliyor..."
Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, '128 milyar dolar' tartışmasının yurt dışındaki bir işadamı tarafından yaratıldığı iddiasında bulundu.
AKP'nin Kanal İstanbul projesine "Bir Atatürkçü olarak evet diyorum" diyen gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, 128 milyar dolar gündemine ilişkin de tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
Muhalefetin gündemine yerleşen, Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle ilgili tartışmaya ilişkin “Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı" diyen Cevizoğlu, "Eskiden Türkiye’de bankaları olan birisi. AK Parti'ye daha önce yaklaşmak istedi ama sonuç alamadı. Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor." ifadelerini kullandı.
Cevizoğlu'nun bu iddiasında adını zikretmeden anlattığı işadamı, AKP'ye yakın yayın organları tarafından açıklandı. A Haber, Takvim, Yeni Akit gibi yayın organlarında sözkonusu ismin Cem Uzan olduğu öne sürüldü.
Hulki Cevizoğlu, geçtiğimiz günlerde de Kanal İstanbul projesine sahip çıktığı sözleriyle gündem olmuştu. Cevizoğlu'nun "Atatürkçülük" adı projeyi savunup “Bunu benim gibi birisinin söylemesi çok önemli. Kanal İstanbul tartışmasını başka noktalara getirerek, arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor” demesi AKP'ye yakın yayın organları tarafından haberleştirilmişti.
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