'128 milyar dolar' bu kez Erdoğan ile Albayrak'ın forma numarasıyla soruldu
CHP'li Barış Yarkadaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berta Albayrak'ın oynadığı maçta forma numaralarına dikkat çekti.
CHP'nin günlerdir sürdürdüğü '128 milyar dolar' nerede kampanyasında birçok enteresan yöntemler denenmiş, ve bazı tesadüfi olaylar konu edinmişti.
Son olarak sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Yarkadaş, Erdoğan ile Albayrak'ın forma numaralarına dikkat çekti.
Fotoğrafta Erdoğan ve Albayrak'ın forma numaraları, "12-8" şeklinde sıralandı. Yarkadaş paylaştığı fotoğraf'a '128 milyar dolar' nerede etiketi koyarak, "Kaderin cilvesine bak... Erdoğan ve Berat Albayrak'ın oynadığı bir maçtan..." notunu ekledi.
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