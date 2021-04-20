Kanal İstanbul çıkışı yandaşları sevindirmişti: Cevizoğlu'ndan 'dönüş' açıklaması
Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, bugün savunduğu Kanal İstanbul projesi için geçmişte "Büyük Ortadoğu Projesi'nden çok daha korkunç" dediği yazısıyla ilgili açıklama yaptı.
Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, AKP’nin geniş kesimlerce tepki çeken Kanal İstanbul’u savunması AKP'ye yakın medya ve çevrelerde oldukça yankı bulmuştu. Cevizoğlu'nun "Atatürkçülük" adı projeyi savunup “Bunu benim gibi birisinin söylemesi çok önemli. Kanal İstanbul tartışmasını başka noktalara getirerek, arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor” demesi sözkonusu yayınlarda haberleştirilmişti.
Öte yandan Cevizoğlu'nun çıkışıyla ilgili tartışmalar devam ederken projeyle ilgili 2019 yılında kaleme aldığı yazı da gündeme geldi.
Cevizoğlu, konuyla ilgili kaleme aldığı sözkonusu yazısını o dönem Twitter hesabından projeye sert şekilde karşı olduğunu beyan edip, “KİP (Kanal İstanbul Projesi), BOP denilen “Büyük Ortadoğu Projesi”nden çok daha büyük ve korkunç bir proje. Pazartesi yazım:” ifadeleriyle takipçilerine duyurmuştu.
Cevizoğlu, sözkonusu yazıyı kendisine hatırlatıp bugün 2 yıl öncekinin tam aksi bir görüşte olmasının nedenini soran takipçisine yanıt verdi.
"Bilmediğimiz duymadığımız bir değişiklik mi olmuş bu korkunç projede?" diye sorup "Hiç beklemezdim sizden böyle bir dönüş" diyen takipçisini Cevizoğlu, "Bu bir "dönüş" değil, egemenlik ABD'de olursa BOP'nden bile korkunç bir projedir, Türkiye'de olursa egemenliğimizin bir sembolüdür. Bu kadar basit." ifadeleriyle yanıtladı.
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