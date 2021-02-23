Hulusi Akar: "Gara operasyonu başarılı"

23 Şubat 2021 Salı, 15:44

TBMM'de “Nöbetçi Bakan” uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gezetecilerin sorularını yanıtladı.

Hulusi Akar, 13 şehidin verildiği Gara operasyonu için “Başarılı” açıklamasında bulundu. Hulusi Akar, “Personel verilen görevi gayet başarılı bir şekilde yerine getirdi. Orada görülmesi gereken PKK’nin alçak ve hain yüzü” dedi.

Hulusi Akar, muhalefet liderlerinin Gara operasyonuyla ilgili hükümete yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Herkesin görmesi gereken bir hadise burada PKK'nın alçak yüzü. PKK, büyük bir gaddarlıkla, alçaklıkla masum 13 insanımızı, kardeşimizi, evladımızı şehit etti. Bunun bir kere görülmesi lazım. PKK'nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yerlere taşımak, götürmek gerçekten tartışmayı çok yanlış yerlere götürür. Buradaki faaliyet oradaki silahlı kuvvetlerimizin personeli verilen görevleri başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, özel kuvvetler gerekli görevleri yaptılar. Burada asıl görülmesi gereken husus, işin özü PKK’nın alçak yüzü. PKK kaçacak delik kalmadığını, büyük bir panik içinde olduğunu, özellikle sözde PKK’nın başlarının bunu çok iyi anladığını, 2 gece aynı yerde yatmadığını hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Bu mücadele devam edecek; en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bizler, Türk Silahlı Kuvvetleri azimle kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız."