Hulusi Akar'dan 'S-400'ler satılacak mı?' sorusuna yanıt

18 Aralık 2020 Cuma, 11:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile ABD arasında müttefiklik ilişkileri olduğunu belirterek "ABD’li bir yetkili ‘S-400 hangara kaldırılırsa her şeye açığız’ dedi" şeklindeki hatırlatma üzerine "Kullanmak için aldık başka ülkelere satılması gündemde değil" ifadesini kullandı.

Akar, şunları söyledi:

"Mevcut durumumuz ülkemizin ve milletimizin hava ve füze savunması için aldık süreç devam ediyor kabul testleri, muayeneleri var bunlar devam ediyor. Meseleye tesir eden askeri siyasi, teknolojik faktörler var bunları düşünerek yaptığımız faaliyetler var. Bunlara yönelik planlamalarımız var. Kullanmak için aldık başka ülkelere satılması gündemde değil."

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, Türkiye - ABD ilişkileriyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesine yer verdi.

"Türkiye, ABD yaptırımlarına karşı tepki verecek mi; mütekabiliyet uygulayacak mı? ABD yaptırımları Türkiye’yi ne derece etkiler, bir hasar tespit raporu çıktı mı; önlem olarak ne düşünülüyor?" sorularını soran Sarıkaya, Akar'ın konuya dair açıklamalarını aktardığı yazısına şöyle devam etti:

"Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ile sohbetimizin ana eksi bu iki soru çevresinde döndü.

Hemen belirteyim, Akar’ın asker duyarlılığı içinde olaya hemen tepki yerine, sakin değerlendirme sonrası cevap vermesine benzer süreç bugün de çalışıyor. Yani, tepkiye tepki üretme çabası yok, yaptırımların ’ölümcül olmayacağı’ görüşünü de açıktan dile getirdi. Bunun yerine durum değerlendirmesi ve seçilmiş Başkan Biden’ın yönetime gelmesi sonrasındaki gelişmeler görülmek isteniyor. Nitekim Akar, ’Hayat dinamik’ vurgusunu yaptıktan sonra soruya şu karşılığı verdi:

‘ABD’de yönetim, bakanlar, bürokratlar, yapı değişiyor. Önümüzde neler olabilir bakacağız. Bizim durduğumuz yer doğru; S-400’ü gizli saklı almadık. Patriot istedik; NATO’dan Patriot bataryaları geldi ve gitti. F-35 konusunda da geniş yelpaze var; global düşünce ile her tarafa bakıyoruz. Masada her seçenek mevcut."

Akar’ın açıklamaları ve verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:

MUHAKEMESİ, KAR- ZARAR HESABI

"Türkiye, NATO’ye ve ABD’ye ittifaktan doğan sorumluluklarını yerine getirdi… Suriye AB’nin NATO’nun sınırı değil mi kim mücadele ediyor? DEAŞ ile Türkiye’nin yaptığı mücadele ortada. Böyle bir orduya ‘DEAŞ ile iş birliği yapıyor’ demek ahlaksızlık, alçaklıktır. Göğüs göğüse çarpışan, 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getiren tek ülke Türkiye. Bu bir süreç, muhakeme meselesi, kar-zarar hesabı; bunların hepsi yapılıyor, yapılacak.

YAPTIRIM ÖLÜMCÜL OLMAZ

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın (SSB) yaptırımlar sebebiyle sıkıntıları olabilir, ama bunların ölümcül olmayacağı da kesin. Neler gördük. İHA, SİHA’mız yokken, İsrail İHA motorunu yapmayacağız deyince ne oldu? Kendi başımızın çaresine baktık. Önce askeri, sonra sivil firmalar aldı başını gitti. Bakanlıkta, SSB çalışıyor olayın boyutları var. Sıkıntılar neler olabilir onların tespiti ve çözümü için neler yapabiliriz. Elimizde problemler ve neler yapabileceğimiz olacak. Hayat dinamik. ABD’de yönetim, bakanlar, bürokratları, yapı değişiyor. Önümüzde neler olabilir bakacağız. Bizim durduğumuz yer doğru. S-400 gizli saklı almadık, Patriot istedik. NATO’dan Patriot bataryaları geldi gitti. .83 milyonu korumak zorundayız. F35 konusunda da geniş yelpaze var. Global düşünce ile her tarafa bakıyoruz.

F-35 İLE KARIŞTIRMA

ABD’li muhataplarımıza da söyledim. ‘F-35 ile arasında karışma olur’ tartışmaları yapılıyor; bu mühendislik meselesi. Bizim mühendislerimiz ‘olmaz’ sizin mühendisleriniz ‘olur’ diyor. Otursun konuşsunlar. Yetmez mi, NATO’da gelsin. ABD Savunma Bakanı, ‘F-35’i, S-400 etkiliyor’ dedi. ‘Kim dedi?’ diye sorduk. ‘ABD’li pilot...'; Peki pilot kaç kere F35 ile uçmuş, kaç kere S-400 ile karşı karşıya gelmiş? Bu şahit olmaz. İsrail’de F35 var Suriye’de S-400 var, onlar etkileşime mi giriyor? Kodlarını mı alıyor? Hayır...

RUS UÇAKLARI SEÇENEĞİ

(SU-35 ve SU-57 seçeneği de düşünüldü mü?) Genel çalışma yapılıyor. Hiçbir şeyi ayrı değerlendirmiyoruz. Geniş bir alanda olaya bakıyoruz. Her türlü olasılık var. 83 milyonun savunma ve güvenliğinden sorumluyuz. Havada, denizde, karada savunma sanayii de gerekli ne varsa bunları yapma azim ve kararlılığındayız. Milli savunma sanayiine kamu özel sektörün destek olması lazım. Diplomatik ilişkileri de devam ettiriliyor, aklıselim, sağduyunun galip gelmesinin müttefiklik ruhunun gereğinin yapılmasını istiyoruz.

ABD ELEKTROMANYETİK ALANI

(Bir ortak diğer ortağı atabilir mi?) F-35’te ortağız. İlk hareket (F-35’ten çıkarma) ortaya çıktığında, ortaklarımızdan gayrimemnunlar oldu. Ama sonra ABD elektromanyetik alanı herkes sustu. Bunun uygun olmadığını herkes biliyor. Bizim yaptığımız anlaşma açık. İlgili, sorumlu arkadaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile değerlendiriliyor. Konu bütün yönleriyle çalışılıyor. 1.4 milyon dolar para ödedik, borcunu, ödemesini zamanında ödeyen, bin kalem malzeme yapan, bunu zamanında teslim eden önemli ortağımız diye en yetkililer söyledi. Birinci önceliğimiz sulh ile çözüm.

BİR S-400’E FEDA MI EDİLECEK?

Türkiye-ABD arasında iş birliği müttefiklik ilişkileri var. Bir S-400 için bunları feda mı edeceksiniz? Fiili durum çıktı... Temennimiz uygun olmayan karardan ABD’li müttefiklerimizin dönmeleri, sağduyunun, aklıselimin hakim olması orta ve uzun vade planlarımızın dikkate alınması.

KARARI GÖZDEN GEÇİRMELİ

Ortadoğu Kafkasya’ya baktığınızda vazgeçilmez müttefiki Türkiye var şu an bile askerler Türkiye ile ilişkilerimizi iyi diyor. Bu konuda etkin yetkin kişilerinin kararlarını gözden geçirerek bir kez daha değerlendirmelerini bekliyoruz. Biz dostluktan yanayız. Biz 83 milyonun haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."