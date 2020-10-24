Hurda deposunda çıkan yangın ve meydana gelen patlamalar korkuttu
Bursa'da, hurda deposunda çıkan yangın çevrede bulunan diğer depolara sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle depoda patlamalar meydana gelirken çevrede korku dolu anlar yaşandı.
Yangın, saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi, 2. Gündoğdu Sokak’ta meydana geldi. Hurda atık depolarının bulunduğu bölgede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle depoda patlamalar meydana gelirken çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgede bulunan diğer hurda atık depolarına sıçrama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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