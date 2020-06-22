Hurdacılık yapan Mustafa U. çırak aldığı 6 çocuğu istismar etti

22 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

“Bu, bir hastalık tedavi olmak istiyorum” diyen Mustafa U. hakkında Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamede sanığın 6 çocuğa karşı, “cinsel istismar”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “sarkıntılık” suçlarından cezalandırılması istendi. Mağdur E.D. ise sanıktan şikâyetçi olmadı. E.D. ifadesinde, “Ben babasız büyüdüm. Onun çocuklarının babasız büyümesini istemiyorum” dedi.

Olay 19 Temmuz 2019 tarihinde mağdur E.F.A. isimli çocuğun ailesinin savcılığa giderek Mustafa U.’nun çocuklarını darp ettiğini, istismarda da bulunmuş olabileceğini belirterek şikâyetçi olmasıyla başladı. Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Mustafa U. hakkındaki iddiaları reddederek mağduru suçladı. Mağdurun kendisiyle beraber olmak istediğini belirten Mustafa U., E.F.A. ile 10 defa “cinsel ilişki” yaşadığını belirtti.

Bu ifadenin ardından savcı soruşturmayı genişleterek hurdacı Mustafa U.’nun yanında çalışan ya da Mustafa U. ile bağlantısı olan çocukların ifadelerine başvurdu. Mağdur 5 çocuk daha Mustafa U.’nun kendilerine tecavüz ettiğini açıkladılar.

Mustafa U.’dan şikâyetçi olmayan mağdur E.D. ifadesinde, “Bana ilişki teklif etti. Daha önceden E., H. ve Ö. isimli çocukların kendisi ile ilişkiye girdiğini söyledi. Kabul etmedim... Ben babasız büyüdüm. Mustafa’nın çocuklarının da babasız büyümesini istemiyorum” dedi.