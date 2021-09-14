Hürriyet, Kanal D ve CNN Türk taşınıyor

14 Eylül 2021 Salı, 10:39

Demirören Medya Grubu, Ankara'da Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, Kanal D, Demirören Haber Ajansı ve Posta Gazetesi’nin bulunduğu binadan taşınıyor.

MedyaRadar’da yer alan habere göre Söğütözü Eskişehir yolundaki Aydın Doğan’a ait binada satıştan sonra kiracı olarak kalan grup, kira ücretinin yanı sıra faiz fiyatının da fazla olması nedeniyle taşınma kararı aldı. Medya grubunun, ekim başında tamamen, yine Ankara’nın Söğütözü semtinde bulunan 8 katlı yeni bir binaya geçmeyi planladığı belirtildi.