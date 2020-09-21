Hüsamettin Cindoruk: Meclis'in daha büyük bir hakarete uğraması mümkün mü?

21 Eylül 2020 Pazartesi, 10:12

1991-1995 yıllarında TBMM Başkanlığı yapan Hüsamettin Cindoruk, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı “Dünya Anayasa Mahkemeleri'nin verebileceği en iyi karar” diye değerlendirdi.

Sözcü'den Velip Toprak'ın haberine göre, AYM'nin, Meclis'e “kendi üyenin hakkını ihlal ettin” diye karar aldığını belirten Cindoruk, Enis Berberoğlu kararıyla ilgili tartışmalar için şunları söyledi:

O ZAMAN DA SÖYLEDİM: AYM'nin kararı çok tarihi bir karar. Çünkü parlamentoyu hak ihlal etmekle mahkum ediyor!

Çok enteresan bir şey. Bir parlamento hak ihlal eder mi? Ben o zaman da söyledim, kimse dinlemedi beni. O karar çok yanlıştı. Düşünün ki bir parlamento, üyesinin hakkını ihlal ediyor, böyle bir ithamı da Anayasa Mahkemesi oybirliği ile karar veriyor. Gerekçesini gördükten sonra daha açık konuşuruz.

KİBARLIK ETMİŞ: Bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığını korumakla yükümlü olan parlamento, kendi üyesinin dokunulmazlığını hak ihlali ile ortadan kaldırıyor. Kimse bunun farkına varmadı. AYM gördüğüm kadarıyla kibarlık etmiş, kararı Yargıtay'a yollamış. Ama esas Meclis'e yollaması lazım.

BAŞKANIN MESULİYETİ VAR: Meclis Başkanı ile o günkü toplantıda kararı okuyan Meclis Başkanvekilinin (AKP'li Süreyya Sadi Bilgiç) mesuliyeti var. Başkanlık Divanı kararı olmadan bunu yapması o kadar kötü ki! Berberoğlu diyor ki; ‘mahkeme daha bitmedi…' Daha da çirkini apar topar polis nezaretinde hapse sokuyorlar.

BEN OLSAYDIM: AYM diyor ki, ‘Bu adam milletvekili. Milletvekili sıfatı olan bir adamı kelepçeleyip hapishaneye sokuyorsun.' Bir Meclis'in bundan daha büyük hakarete uğraması, kendi haklarını ihlal etmesi mümkün mü? AYM, ‘Bu karar yanlış. Onun vekilliğini, Meclis'te okuyarak düşüremezsiniz.

Adama sormuyorsun' diyor. Başkanlık Divanı'nın bu konuyu müzakere etmesi, milletvekilini konuşmaya davet etmesi gerekirdi.

Milletvekili çıkacak, konuşacak orada. Sormadan, gıyabında milletvekilliğini düşürüyorsun. Ben Meclis Başkanı olsaydım, Karma Komisyona havale ederdim. Okunup okunmayacağına komisyon karar verirdi. Büyük hak ihlali var.