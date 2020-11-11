Hüseyin Göçek, Arnavutluk - Kosova maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Arnavutluk ile Kosova arasında bugün oynanacak özel karşılaşmada düdük çalacak.

İHA
11 Kasım 2020 Çarşamba, 11:41
Hüseyin Göçek, Arnavutluk - Kosova maçını yönetecek
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FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Arnavutluk ile Kosova arasında bugün oynanacak özel karşılaşmada düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Arnavutluk ile Kosova takımları arasında bugün oynanacak özel maçı yönetecek. Arnavutluk’un Elbasan şehrindeki Elbasan Stadyumu’nda TSİ 18.00’de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji olacak.


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